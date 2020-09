K-Pop: Estos son los 20 grupos de chicas más populares del mes de septiembre

Para determinar qué grupo de chicas está en la lista, analizaron tendencias como la participación de los consumidores, la conciencia de la comunidad y la cobertura de noticias.

Aquí están los 20 grupos de chicas más populares para el mes de septiembre:

20. LOONA

LOONA es un grupo de chicas de 12 miembros bajo Blockberry Creative. Aunque debutaron formalmente como un conjunto completo en 2018, comenzaron su proyecto de pre-debut en 2016, donde cada madre debutaría como solista con un sencillo promocional durante dieciocho meses. Luego realizarían actividades en subunidades: LOONA 1/3, LOONA Odd Eye Circle y LOONA yyxy. El grupo está compuesto por Heejin, Hyunjin, Haseul, Yeojin, Vivi, Kim Lip, JinSoul, Choerry, Yves, Chuu, Go Won y Olivia Hye.

19. Cignature

Cignature es un grupo de chicas de 7 miembros de J9 Entertainment y es el grupo hermano de CIX. El grupo está compuesto por Chaesol, Jeewon, Ye Ah, Sunn, Selina, Belle y Semi. Debutaron en 2019.

18. T-ARA

T-ARA era un grupo de chicas de cuatro miembros (en el momento de su pausa) bajo MBK Entertainment. Debutaron en 2009 y están compuestos por los miembros Qri, Eunjun, Hyomin y Jiyeon. El grupo ganó reconocimiento nacional en 2011 gracias a su canción "Roly-Poly". Aunque vieron una caída en popularidad al año siguiente en Corea del Sur, son conocidos como uno de los grupos de K-pop más populares en Chin después de que el grupo cubriera "Little Apple" de Chopstick Brothers en 2014.

17. Dreamcatcher

Dreamcatcher es un grupo femenino de siete miembros de Happy Face Entertainment que debutó en 2017. El grupo está compuesto por Jiu, Sua, Siyeon, Handong, Yoohyeon, Dami y Gahyeon. El grupo debutó originalmente como MINX en 2014, pero en 2016, anunciaron que cambiarían su nombre. Abandonaron su antiguo concepto lindo y ahora son famosos por su concepto de pesadilla.

16. WJSN

WJSN, también conocida como Cosmic Girls, es un grupo de chicas surcoreano-chinas de 13 miembros formado por Starship Entertainment y Yuehua Entertainment que debutó en febrero de 2016. El grupo debutó originalmente con doce miembros: Seola, Xuanyi, Bona, Exy, Soobin, Luda, Dawon, Eunseo, Cheng Xiao, Meiqi, Yeoreum y Dayoung. En julio de 2016, Yeonjung se agregó al grupo luego de su aparición en "Produce 101" y su debut con I.O.I.

15. Apink

Apink es un grupo de chicas de seis miembros de Play M Entertainment que debutó en 2011. El grupo está compuesto por Naeun, Bomi, Hayoung, Chorong, Eunji y Namjoo. Originalmente eran siete miembros, pero Yookyung dejó el grupo en 2013. Aunque ganaron fama por su lindo concepto, desde entonces han buscado conceptos más maduros y con más clase que el público ama.

14. Girls 'Generation

Girls 'Generation es un grupo de chicas de ocho miembros bajo SM Entertainment que debutó en 2007. El grupo está compuesto por Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona y Seohyun. El grupo originalmente estaba formado por nueve miembros, pero Jessica dejó el grupo en 2014. Se les considera una de las figuras más destacadas de la Ola Hallyu y se las conoce como "The Nation's Girl Group".

13. Weeekly

Weeekly es un grupo de chicas de siete miembros de Play M Entertainment que debutó en 2019. Son el segundo grupo de la compañía en debutar, debutando 10 años después de Apink. El grupo está compuesto por Soojin, Jiyoon, Monday, Soeun, Jaehee, Jihan y Zoa.

12. APRIL

APRIL es un grupo de chicas de seis miembros bajo DSP Media que debutó en 2015. El grupo está compuesto por Chaekyung, Chaewon, Naeun, Yena, Rachel y Jinsol. El grupo ha experimentado numerosos cambios de alineación a lo largo de los años, y el ex líder Somin dejó el grupo meses después del debut. Ahora es miembro de KARD. Hyunjoo dejó el grupo en 2016 para seguir una carrera como actor.

11. CLC

CLC es un grupo de chicas de siete miembros bajo CUBE Entertainment que debutó en 2015. El grupo originalmente debutó como cinco con Seunghee, Yujin, Seungyeon, Sorn y Yeeun. En 2016, los miembros Elkie y Eunbin se agregaron al grupo. Aunque originalmente debutaron con un concepto lindo, ahora son populares por su concepto de girl crush.

10. IZ * ONE

IZ * ONE es un grupo de chicas surcoreano-japonesas de 12 miembros que se formó a través del programa de supervivencia de Mnet "Produce 48". Actualmente son administrados por Off The Record y Swing Entertainment. El grupo está compuesto por Jang Wonyoung, Sakura Miyawaki, Jo Yuri, Choi Yena, Ahn Yujin, Nako Yabuki, Kwon Eunbi, Kang Hyewon, Honda Hitomi, Kim Chaewon, Kim Minju y Lee Chaeyeon. Debutaron en 2019.

9. Lovelyz

Lovelyz es un grupo de chicas de ocho miembros de Woollim Entertainment que debutó en 2014. El grupo está compuesto por los miembros Baby Soul, Jiae, Jisoo, Mijoo, Kei, Jin, Sujeong y Yein. El grupo logró un gran éxito en 2017 con su canción "Twinkle".

8. GFRIEND

GFRIEND es un grupo de chicas de seis miembros bajo Source Music que debutó en 2015. El grupo está formado por Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB y Umji. Alcanzaron el éxito comercial en 2016 con la canción "Rough". Son uno de los grupos de chicas más grandes y una de las figuras más importantes de Hallyu Wave a pesar de provenir de una pequeña empresa.

7. TWICE

TWICE es un grupo femenino de nueve miembros de JYP Entertainment que debutó en 2015. El grupo se formó a través del programa de supervivencia "SIXTEEN", que se estrenó en Mnet. El grupo saltó a la fama en 2016 con su primer regreso "Cheer Up" y es conocido como el segundo "Nation's Girl Group". El grupo está formado por Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu.

6. ITZY

ITZY es un grupo de chicas de cinco miembros de JYP Entertainment que debutó en 2019. El grupo está formado por Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna. Apodados como "monstruosos novatos" al debutar, actualmente son uno de los grupos novatos más grandes del K-pop.

5. Red Velvet

Red Velvet es un grupo femenino de cinco miembros de SM Entertainment que debutó en 2014. El grupo debutó originalmente con cuatro miembros, Irene, Seulgi, Wendy y Joy. Yeri se agregó a la alineación del grupo en 2015 para su primer lanzamiento importante, "Ice Cream Cake". El grupo es una de las celebridades más poderosas de Corea del Sur y a menudo se le atribuye sus contribuciones a la difusión de la Ola Hallyu y la cultura coreana.

4. (G) I-DLE

(G) I-DLE es un grupo de chicas multinacional de seis miembros de CUBE Entertainment que debutó en 2018. El grupo está formado por Miyeon, Minnie, Soojin, Soyeon, Yuqi y Shuhua. El grupo tiene miembros de Corea del Sur, Tailandia, China y Taiwán. Durante su debut, fueron aclamadas como "monstruosas novatas" y consideradas como uno de los grupos femeninos de Corea del Sur más exitosos que no provenían de las "3 grandes" compañías.

3. Oh My Girl

Oh My Girl es un grupo femenino de siete miembros bajo WM Entertainment que debutó en 2015. El grupo está formado por Hyojung, Mimi, YooA, Seunghee, Jiho, Binnie y Arin. El grupo originalmente tenía ocho miembros, pero JinE dejó el grupo en 2017 debido a problemas de salud. Oh My Girl logró un gran éxito en 2020 con su canción "NONSTOP".

2. MAMAMOO

MAMAMOO es un grupo de chicas de cuatro miembros de RBW que debutó en 2014. El grupo está formado por Moonbyul, Solar, Wheein y Hwasa. Su debut fue elogiado como uno de los mejores K-pp debutados de 2014. Son conocidos por sus conceptos retro, jazz y R&B, así como por su voz fuerte.

1. BLACKPINK

BLACKPINK es un grupo de chicas de cuatro miembros de YG Entertainment que debutó en 2016. El grupo está formado por Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé. Fueron un éxito instantáneo en su debut y desde entonces se han convertido en uno de los grupos de chicas más grandes del mundo. Son una de las celebridades más poderosas de Corea del Sur y fueron el primer acto femenino coreano en ganar un MTV Music Video Awards. El grupo ha roto cinco récords mundiales Guinness y se están preparando para lanzar su primer álbum en octubre de 2020.

TE PUEDE INTERESAR: K-Pop: Todo lo que tienes que saber de BTS

Echa un vistazo a la lista completa aquí: