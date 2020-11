K-POP: VICTON revela espectacular avance de su comeback con primer album [VIDEO]

VICTON ha anunciado oficialmente su comeback al K-Pop conmemorando el cuarto aniversario de su debut con el estreno de su primer album completo del cual su disquera compartió un espectacular video como prólogo al regreso del grupo coreano.

Este primer album completo de VICTON se titula ‘VOICE: The Future Is Now’ y parece representar no solo el comeback del grupo al K-Pop sino cierta madurez y elegancia masculina en sus integrantes tras llegar a esta etapa de sus carreras.

Conmemorando el cuarto aniversario de su debut en el K-Pop, VICTON ha revelado su comeback con su primer album completo.

Lo último que habíamos escuchado de VICTON fue en el mes de junio de este año cuando lanzaron el sencillo “Mayday” por lo que los fans de este grupo masculino de K-Pop no pueden esperar más al estreno de este primer album completo tras ver el video promocional.

VICTON: The Future Is Now, regreso al K-Pop

El lanzamiento de ‘Voice The Future Is Now’ está programado para el primero de diciembre y en el video publicado podemos ver un concepto y visuales frescos y fuertes donde cada integrante del grupo de K-Pop tiene su momento en cámara.

En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este esteno del primer album de VICTON para mantenerte informado del comeback de este grupo al K-Pop. ¿Qué otros estrenos esperas con ansía? Déjanos saber en los comentarios.