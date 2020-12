K-POP: Taeyeon de Girls' Generation lanza mini álbum What Do I Call You

Como un regalo temprano de navidad para sus fans la cantante Taeyeon de Girls’ Generation ha lanzado su cuarto mini álbum What Do I Call You con temas de K-Pop donde demuestra su voz y habilidades únicas con las que cautiva el corazón de sus fans.

La anticipación por el comeback de Taeyeon de Girls’ Generation al K-Pop comenzó con una publicación en la cuenta oficial del grupo que anticipaba el lanzamiento de What Do I Call You el 15 de diciembre.

Tras esto Taeyeon de Girls’ Generation tuvo distintas sesiones de fotos en las que deslumbró con su imagen chic y sofisticada. El resultado de estas ha sido compartido con regularidad en las redes del girl group de K-Pop anticipando el lanzamiento de What Do I Call You.

Taeyeon de Girls' Generation luce espléndida en el material promocional de su comeback al K-Pop.

Taeyeon estrena vídeo de su comeback al K-Pop

De la mano del mini álbum de Taeyeon de Girls’ Generation se estrenó un MV que muestra a la cantante en escenas y recuerdos de los sentimientos de una persona tras terminar una relación. Lleno de escenas femenimas y vintage los outfits de la artista de K-Pop son fenomenales y complementan al excelente vídeo.

Es así que Taeyeon de Girls’ Generation ha realizado su esperado comeback al K-Pop con el mini álbum What Do I Call You. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el lanzamiento de esta cantante para traerte lo más reciente.

