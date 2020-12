K-POP: TWICE lanza la esperada canción 'CRY FOR ME' tras presentarla en vivo

El audio oficial de CRY FOR ME, la nueva canción del grupo de K-Pop TWICE, fue distribuido a través diferentes sitios y plataformas musicales este 18 de diciembre tras haberla presentado inicialmente durante su presentación en los Mnet Asian Music Awards 2020.

El lanzamiento de la esperada canción 'CRY FOR ME' fue realizada por TWICE tras haber presentado la canción en vivo.

CRY FOR ME es interpretada por TWICE sin embargo fue escrita por el CEO de JYP Jin Young Park y Heize con la composición corriendo a cargo de Ryan Tedder, Melanie Joy Fontana y Michelle Lindgren Schultz.

La anticipación por el estreno de CRY FOR ME comenzó entre los fans de TWICE luego de que el grupo de K-Pop la interpretara en el escenario de los Mnet Asian Music Awards 2020 tras haber sugerido a sus seguidores que presentarían una nueva canción durante el evento.

Lo nuevo de TWICE se vuelve tendencia mundial

Cabe mencionar que el interés sobre la canción tras la presentación de TWICE hizo que fans del grupo de K-Pop buscarán CRY FOR ME en numerosos sitios y plataformas musicales convirtiendo la búsqueda del término en tiempo real una tendencia mundial.

Es así que los fans de TWICE disfrutan de CRY FOR ME, una de las canciones con las que el girl group de K-Pop cierra el año. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca a este grupo para traerte lo más reciente.

