K-POP: GOT7 revela vídeo de Breath para promocionar su álbum próximo a salir

El esperado comeback al K-Pop del grupo GOT7 será a fines de noviembre y mientras tanto JYP Entertainment ha revelado el vídeo de Breath para emoción de los seguidores de esta boy band.

Tras meses de espera llegará el nuevo álbum de GOT7, mientras tanto la boy band de K-Pop promociona el sencillo Breath con un vídeo musical.

El nuevo álbum de GOT7 lleva por nombre ‘Breath of Love: Last Piece’ y representa el esperado regreso al K-Pop de JB, Mark, Jackson, Jinyoung, Youngjae, Bambam y Yugyeom quienes han asegurado que los Ahgases, término con el que se refieren a sus fans, son la razón por la que se sienten vivos además de su inspiración.

El vídeo de Breath muestra a los idols de K-Pop siendo transportados de un escenario a otro haciendo referencia a la reciente exhibición en una galería del líder de GOT7 JB mientras se cambia entre noche y día con los integrantes mostrando su actitud despreocupada.

‘Breath of Love: Last Piece’, lo nuevo de GOT7

‘Breath of Love: Last Piece’ es el álbum de K-Pop más reciente de GOT7 en seis años desde su debut, las dos canciones titulares, Breath y Last Piece fueron escritas en solitario por Youngjae y JB respectivamente.

Es así que los fans de GOT7 esperan con ansias el estreno de ‘Breath of Love: Last Piece’, el álbum con el que la boy band regresa al K-Pop. ¿Qué te ha parecido el vídeo de Breath? En La Verdad Noticias seguiremos pendientes de este grupo para traerte lo más reciente de su nuevo material.

