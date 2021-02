K-POP: Dahyun y Chaeyoung de TWICE revelan TEASER de su cover a 'Switch to Me'

JYP Entertainment dio a los fans del K-Pop un pequeño vistazo a uno de los muchos proyectos de TWICE, al revelar el teaser del cover Switch to Me para el ‘Melody Project’ de Dahyun y Chaeyoung recreando la conversación que tienen sus sunbae, RAIN y JYP al principio del vídeo original.

El teaser de Switch to Me ha dejado ver a los fans lo que pueden esperar de este cover de K-Pop interpretado por Dahyun y Cheyoung de TWICE.

En el teaser al cover de Switch to Me encontramos a Dahyun y Chaeyoung de TWICE tomando un vaso de leche, en vez de alcohol, y hablando en un tono no muy amistoso sobre sus avances, pero con un ligero twist, ya que la conversación de las idols de K-Pop se centra realmente en la estatura de ambas.

Este teaser al cover de Switch to Me empieza con Dahyun comentándole a Chayeong que ha crecido 1 cm, a lo que esta contesta que sigue igual pero que Dahyun había aumentado 0.7 cm y la estaba alcanzando. Como en el vídeo original de K-Pop, Dahyun contesta que le falta mucho para alcanzarla, a lo que nuestra castaña de TWICE responde que pronto lo logrará ya que esta dispuesta a lo que sea.

El video remata como el original cuando Dahyun arremete con un “todo lo aprendí de ti” que era la línea de Rain en el MV original de K-Pop, dando paso a la entrada de la mujer que sería la razón de la competencia entre Rain y JYP. Este teaser del Melody Project de Dahyun y Chayeong ha tenido gran respuesta entre el fandom de TWICE: ONCE quienes reflejaron su anticipación al cover de Switch to Me en una serie de tweets.

La expectativa tras el teaser de Switch to Me

Sobre todo porque para los fans de TWICE no pudieron escoger mejor canción que Switch to Me para Dahyun y Chayeong, ya que ambas se desempeñan como raperas, vocalistas y bailarinas en esta alineación de K-Pop que lleva 5 años llenándonos de éxitos como ‘TT’ y ‘What is Love?’, así como de sus pegajosas y alegres coreografías.

Su éxito es tal que el canal de TWICE de YouTube, donde se hizo la revelación del teaser, cuenta ya con 9.4 millones de suscriptores y el vídeo tiene ya casi con 500,000 vistas a tan solo 3 horas de su anuncio. Además en la cuenta de JYP Entertaiment, el audio oficial de su ultimo sencillo de K-Pop “Cry For Me” cuenta ya con 1.4 millones de vistas.

Es así que los fans del girl group TWICE esperan con ansia la llegada del cover a Switch to Me interpretado por Dahyun y Chayeong que será lanzado el próximo 10 de febrero. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca este esperado lanzamiento de K-Pop para traerte lo más reciente.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Twitter y mantente informado. Annyeong!