K-POP: Chaeyoung de TWICE podría estar saliendo con un tatuador [FOTOS]

Este 5 de noviembre corrieron como pólvora en redes los rumores de que Chaeyoung, integrante del girl group coreano TWICE, está saliendo con un tatuador. Todo parece haber comenzado cuando un cibernauta publicó en una comunidad online de K-Pop una fotografia donde presuntamente se ve a la pareja haciendo compras.

¿La evidencia? El sombrero que viste la mujer de la foto es supuestamente idéntico al que Chaeyoung presentó como “su favorito” durante una aparición de TWICE en un talk show que tuvo de invitadas a las estrellas del K-Pop el mes pasado.

Rumores K-Pop: ¿Es esta Chaeyoung de TWICE y su nuevo novio tatuador?

Ante esta imagen, otro cibernauta afirmó que ha visto a Chaeyoung y al tatuador en la calle como cualquier persona asegurando que se trata de la integrante de TWICE debido al reflejo color menta que luce en su cabello idéntico al de la rapera de K-Pop.

¿Estos anillos delatan la relación de Chaeyoung con el tatuador?

Niegan relación de Chaeyoung de TWICE

Ante esta oleada de rumores representantes de JYP Entertainment, agencia que representa a Chaeyoung y a TWICE, se negaron a dar una postura o comentario sobre la presunta relación de la estrella del K-Pop la cual no ha sido recibida del todo bien por los fanáticos quienes consideran que el tatuador es demasiado mayor y con mala actitud hacia ellos como demostró tras eliminar su cuenta de Instagram al viralizarse la noticia.

Mientras tanto los rumores de la relación de la integrante de TWICE y el tatuador continúan en redes con nuevas fotos comparando sombreros idénticos vistos en ambos así como lo que parecen ser anillos que hacen juego en fotografías compartidas por Chaeyoung y su presunta pareja en redes.

Además de los sombreros idénticos, cibernautas afirman que Chaeyoung de TWICE y el tatuador estuvieron juntos en París.

Desde La Verdad Noticias seguiremos pendientes de este y otros rumores del mundo del K-Pop. ¿Crees que Chaeyoung esté saliendo con el tatuador? ¿Da mala imagen al girl group TWICE esta relación? Déjanos saber en los comentarios.