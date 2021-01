K-POP: Acusan a estilistas de los idols de depender de las marcas de renombre

Mientras el éxito global del K-Pop continúa en ascenso cada vez son más los idols nombrados rostro de alguna marca de renombre o artículo de lujo, incluso actores y actrices surcoreanos se han unido a la tendencia, sin embargo para algunos son cada vez más las celebridades cuyos estilistas dependen demasiado de estas marcas.

Un notable grupo de K-Pop que entra en esta moda es BLACKPINK cuyas integrantes son embajadoras globales de marcas de lujo como Céline, Chanel, Dios e YSL mismas que integran la mayoría del vestuario de las idols.

Jeong So Young, un famoso columnista de moda de Corea del Sur, ha notado que existe un aumento en el marketing de estas marcas de lujo basado en idols del K-Pop sin embargo esto ha provocado que estilistas vistan a las celebridades con ropas y accesorios de lujo que muchas veces no gustan a los fans porque no son halagadores para la figura o estilo del artista en cuestión.

Estilistas de idols de K-Pop reciben críticas

Uno de los ejemplos más recientes en que los fans han cuestionado la decisión de los estilistas de K-Pop se dio durante la celebración de los 35th Golden Disc Awards donde BTS lució la colección S/S 2021 de Dior sin embargo los fans criticaron que los encargados de vestir a los idols no se preocuparon en alterar las prendas para ajustarse a su figura por lo que muchos llevaban chaquetas demasiado largas y pantalones muy anchos.

Los idols de BTS son un referente de la moda en el K-Pop sin embargo decepcionaron a sus fans al depender demasiado de ropa de marca que no les beneficiaba.

Es así como los estilistas de K-Pop se encuentran bajo el fuego de las críticas por basar demasiado la apariencia de los idols en marcas de renombre y artículos de lujo, ¿qué opinas de esta situación? Déjanos saber en los comentarios En La Verdad Noticias seguiremos de cerca las novedades de esta industria para traerte lo más reciente.

