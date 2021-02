K-Dramas y películas básicas de la actriz de 'Vincenzo', Jeon Yeo Bin

La actriz surcoreana, Jeon Yeo Bin, de 31 años, pareciera novata, pero ya tiene una serie de gemas que pasan desapercibidas en su lista de créditos de actuación. Yeo Bin comenzó su carrera como actriz en 2015 y ha protagonizado principalmente películas y en 2021 asume su papel más importante hasta la fecha en el drama de tvN Vincenzo.

Para saber más sobre el trabajo de la destacada actriz, La Verdad Noticias te muestra trabajos de Jeon Yeo Bin, entre K-Dramas y películas, las cuales son indispensables para que veas.

Para comenzar tenemos: Night In Paradise, la cual está próxima a estrenarse y donde su trama es de thriller de acción y crimen que aún no se ha estrenado, Night In Paradise. Se proyectó en el Festival de Cine de Venecia de 2020 y, según los informes, estará disponible para su transmisión en Netflix en abril de 2021.

Jeon Yeo Bin en Night In Paradise un thriller de acción y crimen.

Night In Paradise sigue la historia de Tae Gu (Um Tae Goo), un miembro de una banda criminal que busca venganza de aquellos que conspiró para matar a su familia. Huye a la isla de Jeju y conoce a Jae Yeon (Jeon Yeo Bin), una mujer "a la que no le queda mucho tiempo de vida".

Jeon Yeo Bin en Vincenzo (2021), el cual es transmitido en Netflix. Song Joong Ki interpreta al personaje principal Vincenzo Cassano, un abogado despiadado con fuertes vínculos con la mafia italiana. Vuela a Corea del Sur, su país de nacimiento, y es desafiado cuando se encuentra con el despiadado y decidido abogado Hong Cha Young (Jeon Yeo Bin).

Tercer lugar tenemos al "Zoológico secreto (2020)"

La trama: La desenfrenada comedia Secret Zoo trata sobre un zoológico que se ha arruinado. Después de que todos los animales se hayan vendido en el zoológico, los trabajadores idean un ingenioso plan para disfrazarse de animales del zoológico y seguir atrayendo visitantes. Su plan pronto se vuelve viral en las redes sociales. (a través de AsianWiki)

Como cuarta posición está "Sé melodramático (2019)"

La trama: ¿Crees que lo tienes todo resuelto cuando llegas a los 30? Piensa otra vez. Be Melodramatic es un drama sobre la mayoría de edad que sigue a tres amigos que tienen 30 años. Jeon Yeo Bin interpreta al director de documentales Lee Eun Jung.

Ella dirige su propia compañía de producción, pero, ¡es la única miembro del personal de su compañía! En un giro del destino, "uno de sus documentales se convierte en un éxito inesperado". (a través de AsianWiki).

Por último te recomendamos ver “Después de mi muerte” En After My Death, (2018) Jeon Yeo Bin interpretó el papel de la estudiante de secundaria Young Hee, quien está acusada injustamente de la desaparición de su compañera de clase.

Con sus compañeros de clase, profesores y detectives cuestionando su inocencia, Young Hee busca una forma de acabar con su vida. Su apasionante actuación le valió los siguientes premios: Premio a la Actriz del Año en el 22 ° Festival Internacional de Cine de Busan y el Premio Independent Star en el Festival de Cine Independiente de Seúl 2017.

