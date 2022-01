K-Drama de Park Hyung Sik y Han So Hee revela OST en nuevo video musical

Los actores de dramas coreanos Han So Hee y Park Hyung Sik protagonizarán un nuevo K-Drama musical titulado Soundtrack #1. Los actores de My Name y Happiness se transforman en amigos de toda la vida que se mudan juntos.

Al pasar tanto tiempo juntos bajo un mismo techo, esto los lleva a enfrentar sus sentimientos el uno por el otro. Soundtrack #1 intrigará a los fanáticos en lugar de estrenar teasers.

De esta forma, el dorama lanzará videos musicales con su banda sonora oficial. La Verdad Noticias informó recientemente, que los famosos actores Gong Yoo y Park Hyun Sik regresan al mundo de los dramas coreanos.

Nuevo video musical del drama Soundtrack #1

El drama Soundtrack #1 se ha alejado de una regla comúnmente utilizada por la mayoría de los doramas. El OST de los dramas generalmente se estrena poco después de su estreno. Dado que el drama de Han y Park se centra en gran medida en un tema musical, los productores y creadores han lanzado hasta ahora dos OST antes de su fecha de emisión oficial.

Según Soompi, el primer OST, “Love Beyond Words”, es cantado por Kyuhyun de Super Junior. La cantante Park Bo Ram escribió y cantó el segundo OST, “Want to Be Happy”. Soompi explica: “La letra habla de alguien que quiere volver a encontrar el amor y ser feliz a pesar de la expectativa de que la felicidad podría terminar con la ruptura”.

En una entrevista con Allure reportada por Soompi, Han explica: “Como (mi personaje) es un letrista, no canto, pero mientras filmaba, escuché muchas canciones buenas que se usarían como OST. Todas las canciones eran muy tristes y ver cuánto cambiaba una canción una vez que se añadía la letra fue una experiencia fascinante”.

En lugar de los teasers tradicionales para el drama Soundtrack #1, los creadores mantuvieron aún más el tema musical al lanzar videos musicales. Los videos musicales compartidos por el YouTube de SUPER SOUND Bugs!, muestran imágenes fijas de Han y Park en sus roles, luciendo acogedores y participando en la vida hogareña.

Personajes del K-Drama Soundtrack #1 comienzan a enamorarse

Park Hyung Sik y Han So Hee del K-Drama Soundtrack #1

Park Hyung Sik y Han So Hee protagonizarán nuevo K-Drama que atraerá a los fanáticos con una conmovedora historia de amor entre dos amigos de toda la vida. En Soundtrack #1, Hyung Sik interpreta al protagonista masculino Han Sun-woo junto a So Hee como Lee Eun-so.

Sun-woo es un fotógrafo novato encantador y amable que ha sido amigo de Eun-so durante 20 años. Es una letrista directa y honesta que es abierta sobre sus sentimientos. Ciertas circunstancias hacen que los dos personajes vivan juntos durante dos semanas.

Pasar tanto tiempo juntos en un espacio personal los lleva a desentrañar sus sentimientos mutuos. Las canciones de Eun-so entrelazan pequeños matices de su creciente romance como letrista. A los fanáticos les espera una historia de amor conmovedora, digna de sonrojarse y de cuento de hadas con la que pueden identificarse.

¿Cuándo sale el K-Drama Soundtrack #1?

Los fanáticos de los dramas coreano tendrán que esperar un poco más para saber la fecha exacta de estreno de Soundtrack #1. No se ha anunciado una fecha, pero el K-Drama musical debutará en la primera mitad de 2022. Algunos medios de comunicación afirman que tendrá una duración corta de cuatro episodios.

Han So Hee dio un poco más de información sobre el drama durante su entrevista con Allure: “Dado que es un drama corto que tiene que ver con los sentimientos de tu primer amor, será bueno recordar (a través de). Dijeron que se estrenaría en la primera mitad del año, pero cuando le envié (al director) un mensaje de texto ayer, dijeron que estaban editando”, dijo la actriz.

Hyung Sik ya hizo su gran regreso a la pantalla chica después de ser dado de baja del ejército en el drama de romance y zombis Happiness. Su coprotagonista Han tuvo un 2021 asombroso cuando redefinió un personaje principal femenino en My Name y protagonizó junto a Song Kang el K-Drama de romance maduro Nevertheless de Netflix.

