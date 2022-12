Series de Song Kang que puedes ver en Netflix

Song Kang es uno de los talentos de Corea del Sur más queridos del momento y que ha participado en varios doramas o K-Drama muy populares.

Así que en La Verdad Noticias, nos dimos la tarea de reunirte las mejores series de Song Kang que están disponibles en la plataforma de streaming Netflix.

A continuación, en la siguiente lista te contamos cuáles son todos los doramas de este guapo actor que podrás ver en el catálogo de la plataforma.

¿Qué series ha hecho Song Kang?

Song Kang, debut.

El actor de series Song Kang actualmente tiene 28 años y cumplió años el 23 de abril de 1994. Él debutó en año 2017 en el dorama The Liar and His Lover en donde actuó como el guitarrista de una banda.

En total ha participado en el elenco de 9 K-Dramas, aquí como en la película del 2019 llamada Beautiful Vampire.

¿Cuáles son los doramas que están en Netflix?

Love Alarm y Love Alarm 2

Song Kang protagoniza el dorama llamado Love Alarm en la que es un joven de secundaria que termina involucrado en un triángulo amoroso. La primera se estrenó en 2019 y la segunda en el 2021. El actor reveló lo que le gustó de su papel en este K-Drama.

Nevertheless

La historia de Nevertheless nos revela la vida de un Song Kang universitario que se enamora de una joven, pero primero del romance viven una relación de amigos con derecho.

Sweet Home

En esta historia de terror, vemos a Song Kang que vive en un mundo en donde hay unos monstruos que quieren destruir a la humanidad.

Navillera

En esta serie de Song Kang demuestra que es un actor muy versátil, pues no solo participa en historias de amor o de terror. En este dorama nos muestra su pasión por aprender ballet.

