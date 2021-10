K-Drama Snowdrop con Jung Hae-in y Jisoo de BLACKPINK llegará en diciembre

La próxima serie dramática de JTBC "Snowdrop", protagonizada por los actores Jung Hae-in (While You Were Sleeping y Prison Playbook) y Jisoo de BLACKPINK, está programada para transmitirse en el canal de cable en diciembre de 2021.

Con el anuncio, JTBC reveló un póster teaser que muestra un entorno romántico en el que Su-ho (interpretado por Jung) y Young-ro (interpretado por Jisoo) bailan bajo los reflectores en una fiesta. Snowdrop es una desgarradora historia de amor entre Su-ho y Young-ro.

Ambientada en 1987 en Seúl, el estudiante universitario de élite Su-ho busca refugio en un dormitorio de una universidad para mujeres después de ser herido. Young-ro lo descubre y decide cuidarlo en secreto. La Verdad Noticias te comparte todo lo que sabemos del K-Drama Snowdrop a continuación.

Acerca del K-Drama Snowdrop

Póster oficial de Snowdrop (Foto: JTBC Drama / Naver)

El escritor Yoo Hyun-mi y el productor Cho Hyun-tak de la exitosa serie dramática de JTBC "SKY Castle" (2018-19) colaboraron una vez más para este proyecto dramático. Para la cantante y actriz Jisoo, este será su primer papel protagónico en una serie dramática.

Arriba puedes ver el primer póster visual del dorama Snowdrop de Jisoo y Jung Hae In. Este fue compartido en la cuenta de Instagram de JTBC Drama y ya supera los 150 mil me gusta. Te recordamos que el año 1987, fue un año crucial en la historia de Corea del Sur que vio un movimiento de masas a nivel nacional que obligó al gobierno a celebrar elecciones.

A principios de este año, su escenario y trama han provocado controversia en el país, donde los internautas se opusieron al tratamiento del programa de un evento político importante en su historia. La Casa Azul de Corea, la oficina ejecutiva del presidente, ha aclarado desde entonces que revisará las quejas sobre el programa en una fecha posterior.

¿Dónde transmitirán Snowdrop?

El canal de JTBC transmitirá el dorama Snowdrop todos los viernes, a las 22:50 hrs (KST). En agosto, se lanzó un breve adelanto del K-Drama, que ha sido el único metraje oficial del programa hasta ahora.

Se trata de un clip de un minuto que introduce un nuevo cambio en las franjas horarias de transmisión para la red de cable en abierto. Finalmente, Jisoo de BLACKPINK ingresa a la actuación en el K-Drama Snowdrop y muchos fanáticos están emocionados de su protagónico con la estrella de 33 años de edad Jung Hae-in.

