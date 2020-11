K-Drama: Park Seo Joon y el origen de su fortuna, ¿cómo se hizo millonario?

Conocido por K-Dramas que han sido un éxito como ‘What’s Wrong with Secretary Kim’ y ‘Hwarang: The Poet Warrior Youth’ así como por cameos en películas como ‘Record of Youth’ y ‘Parasite’ el actor Park Seo Joon es uno de los más acaudalados de Corea del Sur ganando fuerte sumas que lo han vuelto millonario.

La fortuna de Park Seo Joon se debe a buenos proyectos y trabajo para marcas que han vuelto al actor millonario.

Más allá de las ganancias por K-Dramas y películas, Park Seo Joon ha alcanzado el estatus de millonario gracias al trabajo que ha realizado para marcas de lujo como Tommy Hilfiger y Montblanc además de promocionar los productos de famosas empresas cosméticas como Laneige y Dr. Jart+.

Sin embargo ser millonario no parece haber cambiado al actor de K-Dramas y películas ya que Park Seo Joon ha mantenido un estilo de vida de bajo perfil además de que ha contribuido a personas necesitadas como fue el caso de la donación de 83,800 dólares que realizó a víctimas de una inundación en agosto así como la compra de equipo médico para combatir al Covid-19 en la ciudad de Daegu.

La carrera de Park Seo Joon en los K-Dramas

Antes de volverse millonario Park Seo Joon inició su carrera con una ‘simple’ aparición en el video musical del sencillo ‘I Remember’ de Bang Young-guk en 2011. A partir de ahí el actor realizó su deut con un papel menor en ‘Perfect Fame’ lo cual le abrió el camino a la fama y al éxito con K-Dramas como ‘Kill me, Heal Me’, ‘She Was Pretty’ y ‘Fight for My Way’ donde obtuvo el título de ser el ‘maestro de la comedia romántica’.

Es así que Park Seo Joon ha amasado su fortuna a través de proyectos dentro y fuera de la pantalla que lo han vuelto millonario. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca a este actor de K-Dramas para traerte lo más reciente de su carrera.

