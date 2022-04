K-Drama Our Blues confirmar llegar a Netflix en nuevo tráiler

El K-Drama Our Blues se estrenará en la plataforma de streaming Netflix en abril de 2022. La serie está protagonizada por Lee Byung-hun, Shin Min-a, Cha Seoung-won, Lee Jung-eun, Han Ji-min, Kim Woo- bin y Uhn Jung-hwa.

La antología de drama coreano está escrita por Noh Hee-kyung. En el tráiler Our Blues de The Swoon, vemos a diferentes personas reunidas en la isla de Jeju. Es una conexión que no pueden dejar ir.

Con la isla jugando un factor clave, estas personas se acercan. Hay amor y emociones alrededor. El tráiler insinuaba que iba a ser un drama conmovedor. La Verdad Noticias te recuerda que Jimin de BTS lanzará canción original para el K-Drama Our Blues.

La descripción del avance de YouTube dice: “Sus historias pueden ser diferentes, pero estas personas tienen una cosa en común: todos los caminos los han llevado de regreso a la isla de Jeju”.

“Si bien sus caminos parecen ir en tándem, todos comienzan a entrelazarse de formas curiosas y solo el tiempo dirá si aquí es donde terminan sus historias o donde realmente comienzan”.

En la sección de comentarios, los fanáticos elogiaron el tráiler. Algunos incluso lo compararon con el drama coreano de gran éxito de 2021 de Netflix, Hometown Cha Cha Cha, protagonizado por Kim Seon-ho y Shin Min-a.

Foto: K-Drama Our Blues

Alguien comentó: “¡Oooo después de Hometown Cha Cha Cha, estoy emocionado por otro romance junto a la playa!”. Los fanáticos también están emocionados de ver a la pareja de la vida real Shin Min-a y Kim Woo-bin en la pantalla. “Estoy feliz de que la pareja de la vida real pueda actuar en el mismo drama”, comentó un fan.

En Instagram, The Swoon subtituló el póster y el tráiler: “Presentamos OUR BLUES: una antología dramática sobre las conexiones humanas y las coloridas vidas de las personas en la isla de Jeju”. El drama coreano Our Blues es episódico y el primer episodio llegará a Netflix el 9 de abril de 2022. ¿Te gustó el tráiler?

