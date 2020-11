K-Drama: Lee Min Ho es el compañero perfecto para ir de compras (VIDEO)

Lee Min Ho ha publicado un nuevo vídeo en su canal personal de YouTube con el que ha sorprendido a sus fanáticos al mostrar por qué es el compañero ideal para ir de compras. El buen gusto y tácticas en el mundo de la moda del actor de K-Dramas seguramente influenciarán a muchos en su próximo día de compras.

¡Digan adiós a las compras compulsivas!, Lee Min Ho puso el ejemplo señalando que comprar ropa no lo hace feliz si no tiene una razón especial, el actor de K-Drama elaboró esta postura en el vídeo publicado en su canal personal.

En caso de que alguna vez te hayas preguntado como es ir de compras con una celebridad, Lee Min Ho ha documentado el proceso en su nuevo vídeo, comenzando con una vista del exterior de la tienda que el actor visitó y a la que lo vemos entrar glamorosamente mientras recorre los pasillos agitando su cabello encantadoramente.

El actor Lee Min Ho famoso por su actuación en K-Dramas y películas compartió su filosofía de cómo hacer compras en un vídeo publicado en su canal personal de YouTube.

¿Cómo es ir de compras con Lee Min Ho?

En el vídeo compartido por Lee Min Ho en su canal de YouTube se puede ver como el actor se prueba varios estilos de chaquetas y abrigos sin embargo nada parece convencer al protagonista de The Heirs. Es en ese momento que su acompañante le sugiere comprar algo para vestir más tarde, sin embargo el actor de K-Drama expresa que no le ve el sentido a comprar algo pues no tenía una ocasión en puerta para lucirlo.

Esta divertida experiencia compartida por Lee Min Ho en su canal personal termina con el actor de K-Drama escogiendo ropa a su gusto y dirigiéndose a una comida con otras personas. ¿Qué opinas del vídeo de esta experiencia de compras con una celebridad? En La Verdad Noticias seguiremos pendientes de lo último en la industria del entretenimiento coreano para mantenerte informado.