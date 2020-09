K-Drama: Lee Dong Wook compara su trabajo en Goblin con su nuevo personaje

Lee Dong-wook ha vuelto para bendecir nuestras pantallas de televisión con su próximo K-drama Tale of the Nine Tailed, que también está protagonizado por Jo Bo-ah.

En la serie de tvN, Dong-wook interpreta a Yi Yeon, un gumiho (un mítico zorro de nueve colas) que ahora vive en la ciudad mientras viaja entre este mundo y el inframundo trabajando como juez, castigando a los monstruos que perturban el mundo de los vivos. . Además, se ve a Bo-ah interpretando el papel de un director de producción que está empeñado en cazar a Yeon.

En una entrevista reciente con 1st Look a través de Soompi, el actor de 38 años habló con franqueza sobre cómo trató de hacer que su personaje en Tale of the Nine Tailed fuera diferente de su amado acto de Grim Reaper en Guardian: The Lonely and Great God, también conocido como Goblin.

Lee Dong Wook trata de darle una versión diferente a cada personaje

Lee Dong-wook habla de sus icónicos personajes

Dong-wook confesó que su personaje masculino de gumiho sonaba novedoso y la gente le decía que el papel le sentaba bien. Por lo tanto, Dong-wook quería desafiarse a sí mismo.

"Mi personaje de Grim Reaper en Goblin recibió mucho amor, así que me preocupaba que Yi Yeon de Tale of the Nine Tailed pudiera superponerse en ciertos detalles o en términos de apariencia. No quería que los espectadores tuvieran un deja vu, así que intenté evitar algo similar ", reveló la estrella de Touch Your Heart a 1st Look.

Dong-wook admitió que no es fácil mostrar variaciones con personajes que han vivido más de mil años y siguen yendo y viniendo entre el mundo de los vivos y el otro mundo, así como entre el pasado y el presente. Por lo tanto, Dong-wook está haciendo todo lo posible.

¿Estás emocionado de ver a Lee Dong-wook como un gumiho masculino en Tale of the Nine Tailed? Comparta su entusiasmo con nosotros en la sección de comentarios a continuación.

También protagonizada por Kim Bum como el medio hermano de Yi Yeon, Yi Rang, Tale of the Nine Tailed se estrena el 7 de octubre.