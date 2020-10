K-Drama: Lee Do Hyun y Go Min Si podrían protagonizar un nuevo dorama juntos/Foto: Korea Drama Blog y Pinterest

El 6 de octubre, se informó que ambos actores fueron elegidos como protagonistas del drama de KBS 2TV, “Youth of May” (traducción literal). “Youth of May” es un drama sobre dos jóvenes que se vieron arrastrados por el Levantamiento de Gwangju que ocurrió en mayo de 1980.

A Lee Do Hyun se le ofreció el papel de Hwang Hee Tae, un alborotador que odia todo lo predecible. Su vida se describe como “una guerra contra los prejuicios”, y para romper el prejuicio contra los hijos criados por madres solteras, obtuvo las mejores calificaciones e incluso ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Seúl.

También toca la guitarra y le gusta ir a cafés musicales. Sin embargo, debido a hechos inesperados, termina viviendo el mayo más duro de su vida.

Por otro lado, a Go Min Si se le ofreció el papel de Kim Myung Hee, una enfermera trabajadora que se fue de casa y ahora vive sola en Gwangju. Aunque no es lo suficientemente amable para consolar a los pacientes que lloran, es lo suficientemente inteligente y hábil para encontrar el vaso sanguíneo adecuado de una.

Es más una guerrera que un ángel y, a diferencia de su hermosa apariencia, tiene un exterior frío.

Lee Do Hyun y Go Min Si aún no han aceptado los papeles

En respuesta a la noticia, la agencia de Lee Do Hyun, Yue Hua Entertainment, comentó: “A Lee Do Hyun se le ha ofrecido un papel en el nuevo drama ‘Youth of May’ y actualmente lo está revisando”.

La agencia de Go Min Si, Mystic Story, declaró: “Está revisando positivamente la oferta para aparecer en el nuevo drama ‘Youth of May'”.

Lee Do Hyun hizo su debut en 2017 a través de “Prison Playbook” de tvN y desde entonces ha aparecido en “30 but 17” de SBS y “Clean With Passion For Now” de JTBC. Su trabajo más conocido es “Hotel Del Luna” y actualmente protagoniza el drama de JTBC, “18 Again”.

Go Min Si debutó en 2017 en el drama “My Sassy Girl”, pero se hizo más conocida después de aparecer en la película “The Witch”. Continuó mostrando una actuación impresionante en varios proyectos, como la película “The Battle: Roar to Victory” y el drama “Secret Boutique“.

“Youth of May” tendrá 12 episodios de duración, y actualmente está en discusión para salir al aire en la primavera de 2021. ¿Te gustaría ver a Lee Do Hyun y Go Min Si juntos en pantalla?