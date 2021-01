K-Drama: Jo Byeong Gyu podría protagonizar dorama histórico

Y es que después de que el K-Drama ‘The Uncanny Counter’ rompiera récords de audiencia el actor Jo Byeong Gyu continúa haciendo progreso en su carrera por lo que después de demostrar que se desenvuelve igual de bien en series de comedia o de acción se le ha ofrecido protagonizar un dorama histórico de tvN que se encuentra en producción.

Tras el éxito del K-Drama 'The Uncanny Counter' el actor Jo Byeong Gyu podría protagonizar un nuevo dorama histórico.

Dicho dorama histórico lleva por título ‘Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi’ y de acuerdo a la agencia de Jo Byeong Gyu al actor se le ha ofrecido el papel principal mismo que actualmente se encuentra revisando.

De llegar a unirse al elenco de este dorama histórico de tvN, Jo Byeong Gyu estaría bajo la dirección de Yoo Jong Sun y siguiendo un guión de Lee Jae Yoon. El K-Drama ‘Tale of the Secret Royal Inspector and Jo Yi’ llegaría a las pantallas coreanas durante la segunda mitad de 2021.

¿Cuál es la historia del dorama que podría protagonizar Jo Byeong Gyu?

De acuerdo a lo que se ha dado a conocer que el nuevo dorama histórico que podría protagonizar Jo Byeong Gyu se centraría en los inspectores reales secretos cuyo trabajo es infiltrarse y revelar la corrupción. De aceptar el papel, el actor surcoreano interpretaría el papel de Ra Yi Eon, el inspector secreto real más joven pero lo suficientemente inteligente para destacar en los exámenes estatales.

Es así que tras el éxito del K-Drama ‘The Uncanny Counter’ los fans de Jo Byeong Gyu se encuentran a la expectativa de saber si el actor aceptará protagonizar el nuevo dorama histórico de tvN. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la carrera de este actor para traerte lo más reciente.

