K-Drama: Ji Chang Wook y Kim Ji Won protagonizarán 'City Couple's Way of Love'

Woahhh Castnya Mantul ���� . Ji Chang Wook, Kim Ji Won Hingga Kim Min Seok Hadiri Pembacaan Naskah Drama Romantis Mendatang “City Couple Way of Love” . “City Couple’s Way of Love” adalah drama romansa berdurasi pendek yang mengikuti kehidupan kencan realistis dari orang dewasa muda yang berjuang untuk bertahan hidup di kota yang sibuk. . Disutradarai oleh Park Shin Woo “It’s Okay to Not Be Okay,” "Jealousy Incarnate” dan ditulis oleh Jung Hyun Jung “Romance is a Bonus Book", itu diproduksi dengan mempertimbangkan beberapa musim. . ji chang wook kim ji won Musim pertama berjudul “My Lovable Camera Thief.” Ji Chang Wook berperan sebagai Park Jae Won, seorang arsitek yang jujur dan bersemangat dengan cita-cita romantis. Setahun yang lalu, seorang wanita yang dia sebut “pencuri kamera” mencuri hatinya pada suatu malam musim panas sebelum menghilang, dan dia belum bisa melupakannya. . Kim Ji Won berperan sebagai Lee Eun Oh, seorang pemasar lepas yang menyenangkan yang tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya. Meskipun dia menjalani kehidupan biasa sebagai Lee Eun Oh, dia memiliki alter ego rahasia yang disebut Yoon Sun Ah, jiwa bebas dengan sisi yang sedikit gila. Dia secara impulsif mengadopsi identitas palsu ini di tempat yang tidak dikenalnya, tetapi akhirnya jatuh cinta dengan Park Jae Won. . Kim Min Seok berperan sebagai Choi Kyung Joon, yang tampak sinis bagi seluruh dunia tetapi romantis dalam hal pacarnya. Dia sudah menjalin hubungan dengan Seo Rin Yi sejak lama. So Ju Yeon berperan sebagai Seo Rin Yi, seorang gadis ceroboh yang menyenangkan meski memiliki keunikan. . Ryu Kyung Soo melengkapi pemerannya sebagai Kang Geon, seorang pria yang memilih kehidupan bujangan. . “City Couple’s Way of Love” akan tayang di KakaoTV pada bulan Desember. . Source: Soompi Kdramakorean_indo . #KKID_CITYCOUPLEWAYOFLOVE #KKID_JICHANGWOOK #KKID_KIMJIWON #KKID_KIMMINSEOK #KKID_SOJUYEON #JiChangWook #KimJiWon #김지원 #지창욱 #KimMinSeok #SuJuYeon

