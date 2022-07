K-Drama 'Carter' llegará a Netflix en agosto de 2022

La estrella de Good Doctor, Joo Won, protagoniza el próximo thriller de acción surcoreano Carter. Se rumorea que la película K-Drama llegará a Netflix en agosto de 2022, estamos haciendo un seguimiento de todo lo que necesita saber sobre Carter, incluida la trama, el elenco, los avances y la fecha de lanzamiento.

Carter es una próxima película de acción y suspenso original de Netflix de Corea del Sur dirigida por Jung Byung Gil. A pesar de la clara y obvia popularidad del contenido coreano en Netflix, las películas se han quedado atrás en términos de cantidad, ya que Carter será solo la cuarta película surcoreana en aterrizar en Netflix en 2022.

Anteriormente, La Verdad Noticias compartió la lista de K-Dramas que se estrenarán este verano de 2022. Muchos de estos dramas coreanos son series, pero Carter es una película que se centra en el género thriller de acción.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento de Carter Netflix?

Escuchamos que Carter se estrenará en Netflix el 5 de agosto de 2022. Sin embargo, estamos esperando que Netflix confirme, por lo que las fechas de lanzamiento están sujetas a cambios.

Te puede interesar: 7 nuevos dramas coreanos que llegan a Netflix y más plataformas este junio

¿Cuál es la trama de Carter?

Póster oficial del K-Drama 'Carter'

La sinopsis de Carter es cortesía de Netflix: “El agente Carter se despierta un día en la habitación de un motel sin ningún recuerdo de su identidad y sigue las órdenes de unirse a una misión explosiva”.

¿Quiénes son los miembros del reparto de Carter?

Joo Won como Park Shi On en Good Doctor

Con el lanzamiento de Netflix de Carter en menos de un mes, sorprendentemente aún no conocemos la lista completa del elenco. Hasta ahora solo tenemos tres miembros del elenco listados para Carter:

Joo Won como Carter

Lee Sung Jae como Kim Jong Hyuk

Kim Bo Min

Joo Won hará su debut en Netflix como el personaje principal de Carter. El popular actor surcoreano es famoso por su interpretación de Park Shi On en Good Doctor, que finalmente se adaptó a un drama médico estadounidense del mismo nombre con Freddie Highmore.

Lee Sung Jae ya ha sido visto en Netflix antes en un papel secundario en la serie de comedia romántica Abyss de 2019. En particular, Sung Jae es conocido por su trabajo en películas como Barking Dogs Never Bite, Kick the Moon y Attack the Gas Station.

A pesar de tener la tierna edad de 11 años, la actriz Kim Bo Min ya ha visto más experiencia en la pantalla que algunos actores adultos. Más recientemente, apareció en The Silent Sea en el papel de Han Ha Jin. La joven actriz también protagonizó papeles invitados en el k-drama autorizado de Netflix The King: Eternal Monarch and Chocolate.

Finalmente, te compartimos que se ha confirmado que la duración de la película K-Drama 'Carter' es de 133 minutos. Próximamente te compartiremos más información de la película surcoreana y más lanzamientos en Netflix.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!