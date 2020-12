K-DRAMA: Kim Seon Ho habla sobre su viaje actoral tras Start-Up

El final del K-Drama Start-Up ha dejado atrás una auténtica fiebre por el actor Kim Seon Ho quien interpretó a Han Ji Pyeong en la serie. En entrevista con ‘Sports Chosun’ Seon Ho compartió el viaje actoral que lo ha llevado hasta este punto de su carrera.

Actualmente existe una auténtica fiebre por Kim Seon Ho tras el final del K-Drama Start-Up.

Aún cuando el actr de 34 años ha aparecido en varios K-Dramas antes de su papel en Start-Up es cierto que Kim Seon Ho ha recibido mucha atención y halagos por su papel de Han Ji Pyeong.

Kim Seon Ho reveló en la conversación que, mucho antes de su éxito en los doramas, como un joven de veinte años no tenía un plan concreto de la carrera que quería tomar sin embargo sabía que realmente quería actuar lo que lo llevó a hacerlo en obras de teatro tras graduarse de la universidad.

Kim Seon Ho agradece el apoyo a Start-Up

El actor de K-Dramas confesó que no actúa con la esperanza de volverse famoso por lo que no puede creer el apoyo que el público le ha dado durante y tras Start-Up. “Quise hacer bien la serie porque realmente me gustó el personaje de Han Ji Pyeong”, afirmó Kim Seon Ho.

Es así que los fans esperan ver más de Kim Seon Ho en futuros K-Dramas donde pueda seguri mostrando su calidad actoral. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca la carrera de este actor así como la auténtica fiebre que lo rodea tras el final de la serie Start-Up.

