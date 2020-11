K-DRAMA: Kim Seon Ho de Start-Up revela que rogó a una chica que no lo dejara

Un episodio antiguo del show de radio ‘Cinetown’ de la estación SBS POWER FM en la que se entrevistó a Kim Seon Ho está circulando en línea tras captar la atención de los fanaticos del actor del K-Drama Start-Up ya que en ella habla sobre una de sus ex novias revelando como esta terminó con el y lo dejó.

La triste pero curiosa crónica de un corazón roto fue compartida por Kim Seon Ho de Start-Up en una entrevista de radio.

El actor de Start-Up compartió en dicha entrevista que la historia propia de un K-Drama ocurrió cuando se encontraba realizando el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, en esa época Kim Seon Ho tenía una novia con la que había salido por tres años mientras estuvo enlistado.

Lamentablemente aquella novia terminó con Kim Seon Ho mediante un mensaje de texto para posteriormente desaparecer completamente situación que el actor de K-Drama confesó que lo lastimó profundamente.

La anécdota de Kim Seon Ho que se ha viralizado

Sin embargo la historia no termina ahí, yaque durante la entrevista Kim Seon Ho confesó que no se rindió ante el mensaje y decidió ir a la casa de la chica en su día libre para preguntarle si podían hablar sin embargo esta se negó y trató de subirse a un elevador a lo que el actor del K-Drama Start-Up reaccionó de la única manera que se le ocurrió: se puso de rodillas y rogó a la chica que no lo dejara.

Esta anécdota de un corazón roto terminó con Kim Seon Ho diciendo entre risas que en ese tiempo se encontraba muy desesperado, quizá porque estaba en el ejército. Es así que los fans del actor del K-Drama Start-Up han desenterrado esta divertida entrevista del pasado. En La Verdad Noticias seguiremos pendientes de lo último en doramas coreanos y sus actores para traerte lo más reciente.

