K-DRAMA: Ji Chang Wook podría protagonizar Annarasumanara de Netflix

Reportes han revelado que Ji Chang Wook, famoso actor de K-Dramas, se encuentra en pláticas con Netflix para protagonizar la nueva serie Annarasumanara.

La nueva serie planeada por Netflix, y que podría protagonizar Ji Chang Wook, está basada en el webtoon Annarasumanara.

De acuerdo a lo que se sabe fue Netflix quien se acercó a Ji Chang Wook con la propuesta de protagonizar Annarasumanara dada la trayectoria y popularidad del actor en distintos K-Dramas.

En Annarasumanara Ji Chang Wook tomaría el papel del personaje principal Lee Eul, un extraño mago que vive en un parque de diversiones abandonado. Este personaje del K-Drama planeado por Netflix confronta a todos los que conoce con la misma pregunta misteriosa “¿Crees en la magia?”.

Annarasumanara lo nuevo de Netflix y Ji Chang Wook

La nueva serie de Netflix que busca la participación del actor Ji Chang Wook está basada en el webtoon Annarasumanara creado por Ha Il Kwon sobre una chica que siempre soñó con volverse una maga y el extraño e inmaduro mago que conoce en un parque de diversiones abandonado.

Te recomendamos leer: Ji Chang Wook lanza su nuevo dorama con director de It’s Okay to Not Be Okay

Mientras siguen las pláticas con Netflix se sabe con certeza que Ji Chang Wook protagonizará el K-Drama ‘Lovestruck in the City’ junto a Kim Ji Won. En La Verdad Noticias seguiremos de cerca el desarrollo de Annarasumanara para traerte lo más reciente de esta nueva propuesta de la plataforma de streaming.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News y mantente informado. Annyeong!