Jungkook y todo BTS es tendencia mundial por sus fotos en el aeropuerto

BTS partió desde el aeropuerto de Incheon, Corea del Sur, hacia su destino en Los Ángeles hoy, lo que se convirtió en la causa de la emoción de los fanáticos cuando Twitter se inundó con sus videos de salida. Have A Safe Flight se ubicó en el puesto número 1 en todo el mundo, ya que los ARMY deseaban que llegaran a su destino de manera segura.

'King Of Airport Fashion' Jungkook hizo su aparición en el aeropuerto con su conjunto completamente negro de la 'firma del aeropuerto' combinándolo con una gorra de béisbol negra, lo que sorprendió a los fanáticos e hizo que sus corazones se agitaran. Muy emocionado y feliz, JK fue sorprendido saludando y haciendo contacto visual con los fanáticos y reporteros.

Kookie siendo el rompecorazones de Corea, recibió atención especial de todos los fans que gritaron su nombre en voz alta en el aeropuerto para mostrar su amor. Esto demuestra la popularidad sin igual de Jungkook en Corea y en el extranjero. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que J-Hope de BTS comparte foto con su look de aeropuerto en Los Ángeles.

Fotos de Jungkook de BTS en Los Ángeles

Fotos de BTS Jungkook 2021

Mostrando el interés de los fanáticos en su sentido de la moda y haciendo honor a su título de 'Sold Out King', la chaqueta de aeropuerto FILA de Jeon Jung-kook se convirtió en el número uno en ventas en el sitio web de FILA Corea inmediatamente después de su aparición.

Golden Maknae de BTS se hizo cargo de las redes sociales y se convirtió en tendencia en Twitter con más de 500 mil tweets junto con varias palabras clave después de su aparición en el aeropuerto.

En Google, las búsquedas de Jungkook alcanzaron un máximo de 100 y se convirtieron en el miembro de BTS más buscado en los Estados Unidos. Durante todo el día después de que partieron hacia Los Ángeles.

En la comunidad coreana 'theqoo', K-Netizens elogió el genial sentido de la moda de Kookie y dijo que parecía que estaba filmando una película en el aeropuerto. Te compartimos algunos de los comentarios a continuación:

Es como un corte de una película con un agente secreto.

Por favor mire las de alta definición. Estaba filmando una película completa en el aeropuerto.

Wow, BTS JK es tan guapo y elegante.

Es tan respetuoso. Incluso la distancia que camina hace que mi corazón se acelere. No importa lo que haga, es tan atrevido. Y ahí está, qué dulce.

El atuendo completamente negro hace que mi corazón se acelere y su rostro es muy respetuoso jaja Jungkook. Ten un buen viaje.

Conocido por convertir todo en su pasarela, Jung-kook se movió con gracia y poder, lo que hizo que todos elogiaran su poderosa aura y caminaran. JK, a quien se le dio el nombre de 'Bowing Fairy' y 'Greeting Fairy', no dejó de saludar a los fanáticos y periodistas.

Los medios de comunicación coreanos publicaron innumerables artículos e imágenes de Jung-kook en el aeropuerto, y los periodistas no pudieron evitar elogiar sus impresionantes efectos visuales y físico. Entre todas las fancams de enfoque en solitario lanzadas por Newsen para los miembros de BTS, el enfoque de JK se convirtió en el más visto y más gustado.

Los fanáticos esperan ver a JK en los próximos AMA y sus conciertos fuera de línea en Los Ángeles porque aunque Kookie siempre está de moda, se vuelve aún más caliente en los Estados Unidos, lo que aumenta la emoción de los fanáticos aún más. BTS y Coldplay presentarán My Universe en los 2021 American Music Awards.

¿Cuándo es el concierto de BTS en Los Ángeles 2021?

Fechas de BTS Permission To Dance One Stage - Los Ángeles

Los conciertos BTS Permission to Dance on Stage se realizarán en el estadio SoFi de Los Ángeles los días 27 y 28 de noviembre y 1 y 2 de diciembre. En otras noticias, Jungkook enamora a BTS ARMY con look rockero en Season's Greetings 2022 y ahora esperan verlo con un nuevo guardarropa en Los Ángeles.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!