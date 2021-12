Jungkook y V de BTS entre los 10 rostros más bellos del mundo 2021

Cuatro miembros de BTS aparecieron en los 100 rostros más bellos del mundo 2021, una lista lanzada por TC Candler el 28 de diciembre. Los miembros de Bangtan Sonyeondan V (Kim Taehyung) y Jungkook aparecieron en el Top 10, mientras que Jimin y Jin aparecieron en el Top 50.

TC Candler es un grupo muy valorado de críticos independientes cuyas listas de fin de año 'Most Handsome Faces' y 'Most Beautiful Faces' incluyen artistas de todo el mundo. Las listas son un intento de presentar "caras nuevas a países a los que normalmente no llegarían".

2021 fue un año fenomenal para las estrellas del K-Pop y el entretenimiento coreano en general. Terminando el año con una nota emocionante, están varios ídolos del K-Pop que aparecen en los "100 rostros más bellos del mundo 2021" de la organización del aclamado crítico TC Candler.

Kim Taehyung mantuvo su encanto colocando el número 3 en la lista, mientras que Jungkook colocó el número 5 en la lista que clasificó a hombres hermosos en todo el mundo. Los ARMY seguramente celebraron la victoria. Sin embargo, ambos artistas bajaron un rango de sus posiciones anteriores aseguradas en 2020.

En el lado positivo, V de BTS venció al novio del mundo, Timothée Chalamet. Al mismo tiempo, V y Jungkook juntos vencieron a Henry Cavill, Pewdiepie (Felix Kjellberg) e incluso a Jason Mamoa.

Completando la línea maknae de BTS en la lista de los rostros más bellos 2021, estaba Park Jimin, quien fue coronado como el número 14 y también saltó dos filas desde su posición del año anterior (número 17).

El mayor de Bangtan Sonyeondan, Jin, ocupó el puesto 35 por los críticos. Los miembros restantes de Bangtan Boys no aparecieron en la lista de este año. Casi veinte ídolos del K-Pop también aparecen en la lista junto con los idols Bangtan Sonyeodnan de Big Hit Music.

Idols de K-Pop en la lista de TC Candler

Taeyang, Mark y Lucas de NCT se ubicaron en el puesto 26, 91 y 93. Dos miembros de Stray Kids, el rapero Hyunjin y Bang Chan, también ocuparon la mitad superior de la lista al ocupar el puesto 12 y 24, respectivamente.

TC Candler también seleccionó a tres miembros de ENHYPEN, a saber, Ni-Ki en el número 18, Jake en el número 50 y Jay en el número 65. Lay y Kai de EXO ocuparon el número 32 y el número 48, respectivamente.

El grupo de autoproducción SEVENTEEN también tuvo dos de sus miembros, The8 y Mingyu, que se unieron en el número 36 y número 43 en la lista The 100 Most Handsome Faces of 2021.

BamBam y Jackson de GOT7 también obtuvieron un rango en la lista, manteniéndose cerca el uno del otro. El primero ocupó el puesto 54, mientras que el segundo ocupó el puesto 61.

El ex miembro de MONSTA X y solista Wonho (No. 21), Wang Yibo de UNIQ (No. 38), Cha Eun Woo de ASTRO (No. 41), Taemin de SHINee (No. 72), Soobin de TXT (No. 80) y NU ' Baekho de EST (No. 89) completó la lista total de ídolos del K-Pop que aparecen en la lista The 100 Most Handsome Faces of 2021.

