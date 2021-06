¿Jungkook tiene novia? Así es la vida amorosa del Golden Maknae en 2021

Jungkook no tiene novia, así es, aún tienes esperanza de ganarte el corazón del Golden Maknae de BTS, y es que, a pesar de que lo han relacionado con mujeres muy atractivas del medio o simplemente con amigas, la realidad es que este guapísimo hombre sigue sin dueña, pero ¿quiénes fueron las afortunadas en ser confundidas con su media naranja?

En La Verdad Noticias te revelamos que una de las famosas con las que se lea relacionado, por ejemplo, con la cantante y actriz Lee Ji-eun, mejor conocida por el nombre ‘UI’, pero, no solo ella, incluso se dijo que tuvo un amorío con una trainee de Cube Entertainment, Ko Seohyun.

Ahora ya sabes más de este guapo de BTS, Jungkook y de su vida personal, y hay que recalcar que ante tantos rumores fue su propia agencia Big Hit Entertainment quien hizo una declaración oficial para decir que su estrella no tenía pareja, así que, no hay duda, ¡aún puedes conquistarlo!

¿Quién es la ex novia de Jungkook?

¿Jungkook tiene novia? Foto: labelkpop.com

La ex novia de Jungkook más conocida es Park So Won, es una chica de 23 años que conoció antes de hacer su debut como parte de BTS, eso sí, realmente no se ha hecho una declaración especial respeto a este supuesto título; sin embargo, es ella con quien más se han desatado los rumores, especialmente luego de que se hiciera viral una carta donde se habla el Golden Maknae le pide verla.

¿Quién de BTS tiene novia actualmente?

BTS. Foto: nacionrex.com

Ninguno de los integrantes de BTS tiene novia oficial este 2021; sin embargo, hay varios rumores que los vinculan con guapas mujeres, aquí te decimos quiénes son:

Jungkook tuvo rumores de romance con Nayeon de Twice V tuvo rumores de romance con Joy de Red Velvet Suga tuvo rumores de romance con la cantante Suran Jin tuvo rumores de romance con Lee Guk-Joo Jimin tuvo rumores de romance con Seulgi de Red Velvet J-Hope se supo que tuvo una novia antes de ingresar a BTS y que la terminó por ese motivo RM: se sabe que desde su debut tenía una relación seria y que ahora ya está casado y con hijos, pero claro, estos solo son rumores.

En resumen, ahora que ya sabes la respuesta así ¿Jungkook tiene novia?, debes saber que todos estos chicos atractivos del K-pop están solteros, pero si quieres saber especialmente sobre el Golden Maknae tienes que leer Jungkook de BTS se sincera con ARMY sobre sus inseguridades, ¡no las podrás creer!

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.