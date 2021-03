Jungkook terminó de escribir esta canción de BTS en tan solo un día

Desde que Suga coescribió "Telepathy" hasta V, "Blue & Grey", la mayoría de los miembros de BTS contribuyeron al último álbum del grupo, Be (Edición Deluxe). Eso incluye al miembro más joven del grupo, Jungkook, quien co-escribió “Stay”.

Se le llama el "Golden Maknae" por una razón. El miembro más joven de esta boy band, Jungkook, es un talentoso cantante, bailarín e incluso un talentoso tenista y pintor.

De hecho, Jungkook fue uno de los escritores detrás de las canciones de BTS favoritas de los fanáticos como "Magic Shop" y "Your Eyes Tell", así como la canción en solitario como "My Time".

Para el álbum más reciente de BTS, el famoso miembro de BTS ayudó a escribir la canción titulada "Stay", incluso revelando que le tomó un día terminar la canción. Gracias a una entrevista realizada por J-Hope, los fanáticos aprendieron más sobre el proceso de escritura de Jungkook.

¿Quién es Jungkook de BTS?

Jungkook es el vocalista principal, sub-rapero y bailarín principal del grupo más famoso actualmente de K-Pop, BTS. Nació el 1 de septiembre de 1997 en la ciudad portuaria sureña de Busan y consideró varios nombres artísticos como "Seagull", "Tattoo" y "Ean" antes de hacer su debut.

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, en 2011 Jungkook participó en el popular programa de audiciones de Mnet “Super Star K Season 3” pero nunca llegó a la final. A pesar de la decepción, recibió ofertas de casting de siete agencias de entretenimiento, incluida Big Hit Entertainment.

Jungkook es uno de los más talentosos miembros de BTS.

¿Quién es el crush de Jungkook?

No es ningún secreto que Jungkook es un fan incondicional de IU. También ha nombrado en repetidas ocasiones a la cantante de 24 años como su crush en el medio artístico. Cuando el nombre de IU fue llamado como el ganador del 'Premio al Año del Álbum', se vio a Jungkook radiante.

Cuando IU le preguntó a la audiencia si no se estaba entendiendo durante su discurso de aceptación del premio, Jungkook, que estaba entre la audiencia, negó con la cabeza, animándola a continuar.

