Jungkook sería el futuro de HYBE cuando BTS inicie su servicio militar

A medida que surgen discusiones sobre el próximo servicio militar de BTS, algunas personas creen que ya es hora de que HYBE comience a impulsar las carreras en solitario de los miembros como Jungkook (Jeon Jung-kook).

Actualmente, el grupo de K-Pop BTS es el que más contribuye a los ingresos de HYBE, por lo que su alistamiento le costará a la compañía una gran cantidad de dinero. Para resolver este problema, el sitio coreano Movist cree que la corporación necesita comenzar a impulsar carreras en solitario de BTS, especialmente la del miembro más joven, JK.

¿Cuándo se va Jungkook de BTS al servicio militar?

Como Jungkook tiene actualmente 24 años (su cumpleaños es el 1 de septiembre de 1997), posiblemente no se alistará en otros 6 años. Además, el vocalista principal del grupo que también puede bailar y componer, ha demostrado su popularidad y posición tanto dentro de la nación como en todo el mundo, ganándose un gran número de seguidores.

Los logros de Jungkook también son dignos de ver, y sus perspectivas para el futuro son simplemente enormes. En febrero de 2022, Jungkook lanzó el OST “Stay Alive” producido por su compañero SUGA. La canción es el tema principal del WEBTOON de BTS 7 Fates: Chakho, mismo que llegó al puesto 95 en Billboard Hot 100.

“Stay Alive” también se posicionó en el octavo lugar en Billboard Global 200 USA. En marzo de 2020, la canción en solitario del ídolo "My Time", del álbum de BTS "Map of the Soul: 7" , también debutó en la posición 84 en Billboard Hot 100 USA.

"Stay Alive" fue producida por SUGA e interpretada por Jungkook de BTS

La Verdad Noticias te comparte, que junto a Jungkook también se espera que otros miembros de BTS tengan más actividades en solitario. Especialmente a medida que se acerca su alistamiento obligatorio. Por otra parte, antes informamos que BTS tendrá una alternativa en lugar de hacer su servicio militar, según la propuesta del ministro de Cultura de Corea del Sur.

No olvidemos que Jin , V y Jimin obtuvieron un gran éxito con sus nuevos lanzamientos de OST para K-Dramas, mientras que Suga recibió muchos elogios por su participación en el título del 29 de abril de PSY, “That That” .

Junto con Jungkook de BTS, estos han demostrado claramente las capacidades de Bangtan Sonyeodnan para promocionarse en solitario, sin dejar de ser un solo grupo. El sitio coreano Movist dice que HYBE necesita reducir su dependencia de BTS y establecer planes claros para cada uno de los miembros en el futuro cercano.

