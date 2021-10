Jungkook responde a haters durante concierto BTS Permission To Dance On Stage

Anteriormente, en agosto de 2021, una gran cantidad de internautas criticaron al propio Jungkook de BTS por supuestamente “publicitar” ropa de la marca de ropa de su hermano sin revelar que la ropa estaba siendo patrocinada.

En defensa de Golden Maknae, la gente expresó que solo estaba usando la ropa, no publicitando la ropa que estaba luciendo. Así, las críticas que recibió el idol del K-Pop fueron injustas y no tuvieron causa.

Independientemente, mucha gente inundó Internet con comentarios negativos hacia el miembro más joven de BTS. Pero en su reciente espectáculo Permission To Dance On Stage, Kookie finalmente tuvo la oportunidad de responder a los haters y enemigos.

¿Cuándo fue BTS Permission To Dance On Stage?

(Foto: HYBE) BTS Permission To Dance On Stage

El 24 de octubre de 2021, BTS tuvo su concierto en línea PTD On Stage. En el concierto, Bangtan Sonyeondan interpretó un total de 24 canciones y entre las canciones que interpretaron estaban "ON", "FIRE", "DOPE", "DNA", ¡y más!

En cierto punto del concierto, los miembros de BTS comenzaron a hacerle preguntas a Jeon Jung-kook como, "¿No había algo que quisieras decir?" y "Estás lleno de quejas estos días, ¿no?" En otras noticias, antes informamos que acusan a Kookie de publicidad engañosa y ARMY lo defiende.

Jungkook responde comentarios de haters

Para sorpresa de los espectadores, Golden Maknae de BTS respondió: "Sí, tengo algo que quiero decirles a las personas a las que no les agrado. “So What?” (¿Y qué?). La pequeña “configuración” fue para presentar la canción 'So What' de BTS.

Sin embargo, como Kookie fue atacado recientemente por comentarios maliciosos en línea, los fanáticos creen que era una forma para que el miembro de BTS se dirigiera de manera no oficial a sus enemigos y ¡a todos les encantó!

A veces, tomar el camino correcto es la decisión correcta, pero se vuelve muy difícil de hacer cuando los que odian te dan odio incluso sin una razón adecuada. ¡Los fans apoyan a Jung-kook de BTS! La Verdad Noticias también compartió recientemente, que Jungkook de BTS presenta a Jeon Bam, su nuevo perro que cautivó a ARMY.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!