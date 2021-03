Jungkook muestra en VLine su nuevo color de cabello y dejó ver sus tatuajes

El integrante más joven de BTS, Jungkook, estuvo en una sesión de VLive el domingo 7 de marzo, en la cual conversó con sus fans. El maknae se vio bastante feliz e incluso tocaba canciones cantadas por otros miembros de BTS y otros artistas internacionales mientras charlaba con los fans.

Durante la sesión en vivo, Jungkook les dio a los fanáticos un buen vistazo a los tatuajes de sus brazos.

Pero la transmisión inició con el maknae de BTS, Jungkook, presumiendo su nuevo color de cabello, aunque dijo que la calidad de la cámara no lograba capturar el verdadero color de su caballo el cual se había teñido 'Min-Cho'.

Casi de inmediato una fan del cantante, Soo Choi, tuiteó una traducción: "Jungkook dijo que la pantalla tiene un filtro para que el color se vea diferente, pero originalmente el color de su cabello es menta y chocolate por dentro, ¡así que es el color 'Min-Cho'! es por eso.."

El Idol de BTS, Jungkook, le agradece a ARMY y hasta presume su cambio de look

Jungkook agradece a sus fans por su apoyo

Jungkook es consciente de que los fanáticos compran los artículos que usa, come o bebe en fotos y videos. Esto ha llevado a varios fanáticos a apoyar sin saberlo a las pequeñas empresas y él estaba agradecido por ello.

Jungkook dijo que los ARMY siempre compran lo que Jungkook usa y beben como 'Kombucha' y los agota. Él cree que esto es útil para los propietarios de pequeñas empresas (que venden estos productos) en esta situación de pandemia", según la traducción de un fan.

Jungkook había lanzado recientemente una nueva versión del puente de Dis-Facility en Weverse. Hablando de eso, el cantante dijo que pensó que a los fanáticos les gustaría, así que lo lanzó antes de dormir. El cantante luego reveló que durmió solo una hora, lo que dejó a los fanáticos preguntándose qué estaban haciendo él y otros miembros de BTS.

Jungkook agregó un toque musical al chat musical al transmitir una serie de canciones en vivo. El cantante cantó junto con la canción recientemente lanzada de J-Hope Blue Side, el lanzamiento de diciembre de Jin Abyss.

Pero también de artistas como Moon, del álbum Map of the Soul: 7 de BTS, Blue & Gray de su último álbum BE, y 10000 Hours de Dan + Shay y Justin Bieber, entre muchas otras canciones.

¡Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu! Síguenos en Twitter para mantenerte informado. Annyeong!