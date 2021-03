Jungkook lanza versión del puente 'Dis-Facility' como sorpresa para sus fans

Por si te preguntas cómo es que Jungkook tiene una versión de Dis-Facility, debes saber que los miembros de BTS son conocidos por estar muy involucrados en la creación de su música y al hacer canciones, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook a menudo escriben sus propias versiones, y juntos eligen la mejor.

En Weverse, Jungkook publicó un clip la demostración de su versión del puente de "Dis-Facility", una canción del último álbum de BTS, BE.

Recordemos que BTS lanzó su álbum BE el 20 de noviembre de 2020 y el 19 de febrero 2021 lanzó una nueva versión del álbum llamada BE (Essential Edition). BE incluye ocho pistas: "Life Goes On", "Vuela a mi habitación", "Azul y gris", "Dramatización", "Telepatía", "Enfermedad", "Quédate" y "Dinamita".

Esta es la versión de Jungkook en el puente de 'Dis-Facility'

Versión de Dis-Facility de Jungkook

El maknae Jungkook publicó un clip de la demostración de "Dis-Facilidad" el clip de audio tiene una duración de 45 segundos y presenta la letra que Jungkook escribió para el puente de la canción.

Si bien esta no es una transcripción oficial, así sonaría la versión de Jungkook:

“Vuelve a llover / Dime algo que no sepa / Este lugar te lo ponemos fácil / Que todo viene para que yo viva / Oh lluvia, sigue lloviendo / Y no hay nada más / Una vez más nos sentimos frescos / Tú deja de respirar y se caen desde arriba / Oh, la oscuridad llena el vacío, la puerta está ahí antes / Y aunque la noche es larga / Te conozco y la haré retroceder una vez / Ahora mi tripa es para mí / Entonces, ¿qué tengo? ¿temer? / Por nada que valga la pena vivir / Y sigo rodando colina abajo".

Según una traducción de Genius, la letra de la versión final del puente "Dis-Facility" es:

“(Enfermo y cansado) / Pero no quiero estropearlo / Porque la vida continúa / (A través del fuego) / Caminaré más como quien soy, woah / (Camina, camina, camina) / Cuando llegue la noche, cerraré los ojos / (Camine, camine, camine) / Y volveré a confiar en mi antiguo yo / Ahora despierta una vez más / Es de mañana otra vez, tengo que ser yo mismo hoy / Vamos ve a por ello, una noche más / Nadie sabe lo que será al final, ayy / Woo, ninguna noche dura para siempre / Me he vuelto más fuerte / Los fuegos artificiales chispas / Nunca me desvaneceré ".

Jungkook planea lanzar un mixtape

La publicación de Jungkook en Weverse y "BE-hind Story" de BTS muestran cuánto trabajo y colaboración pusieron los miembros en su música. Durante "BE-hind Story" de BTS, J-Hope entrevistó a Jungkook.

La canción "Stay" en BE presenta a Jungkook, Jin y RM, pero originalmente estaba destinada a estar en el próximo mixtape en solitario de Jungkook. El cantante de BTS entró en más detalles sobre su mixtape cuando habló con J-Hope.

"Hay tres pistas principales en total y todas tienen su propio video musical", dijo Jungkook. "Y cada uno tiene su propia coreografía pero en diferentes estilos".

