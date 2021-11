Jungkook interpretó una canción favorita de BTS ARMY durante este VLive

Cuando se trata de canciones de BTS (Bangtan Sonyeondan), no hay malas canciones. Esto, por supuesto, significa que algunos temas espectaculares no se interpretan en giras o durante la entrega de premios.

De toda la discografía de BTS disponible en el YouTube de HYBE Labels, ARMY ama universalmente la canción Paradise, a pesar de que la banda nunca la ha interpretado en vivo. El 31 de agosto, Jungkook realizó una transmisión en vivo de VLive por su cumpleaños e interpretó brevemente la canción.

Jungkook de BTS interpretó Paradise para ARMY

Jeon Jung-kook nació el 1 de septiembre de 1997. Para celebrar su cumpleaños más reciente, JK realizó una transmisión en vivo en VLive el 31 de agosto. El cantante de BTS tituló la transmisión en vivo "Happy Birthday To Me".

Durante el VLIVE, JK recibió solicitudes de canciones de los fans e interpretó canciones de BTS al estilo de karaoke. Después de ver una solicitud de "Paradise", Golden Maknae cantó la canción para ARMY.

"No puedo cantar esto solo", dijo JK según una traducción de un fan. Después de cantar las diferentes partes de los miembros, Kookie les dijo a los fans: "Esto es difícil". La Verdad Noticias informó anteriormente, que Jungkook de BTS enamoró a ARMY cantando “Falling” de Harry Styles.

¿Cuál es la canción favorita de Jungkook de BTS?

Una de las canciones favoritas de Jeon Jung-kook es Yellow de Emmit Fenn, mientras que “Paradise” de BTS es la canción favorita de los fanáticos ARMY. La boyband del K-Pop Bangtan Sonyeondan lanzó originalmente "Paradise" en su álbum de 2018 Love Yourself: Tear.

El álbum tiene 11 canciones: "Intro: Singularity", "Fake Love", "The Truth Untold" (con Steve Aoki), "134340", "Paradise", "Love Maze", "Magic Shop", "Airplane Pt. 2 ”,“ Anpanman ”,“ So What” y “Outro: Tear”. Si bien BTS ha realizado múltiples caras B de Love Yourself: Tear, el septeto nunca ha interpretado "Paradise". A pesar de esto, la canción es amada por los fanáticos.

“¡Esta es mi canción favorita de BTS de todos los tiempos! Y las letras son todo lo que necesito en mi vida. Dios, realmente me gustaría verlos interpretarlo en vivo”, escribió un fan en Reddit.

"En mis 5 mejores canciones de BTS de todos los tiempos, 100%", escribió otro fan en Reddit. “El hecho de que BTS y BH le hayan pagado polvo LITERAL a esta canción me dan ganas de gritar. Como si no lo hubieran realizado una vez, y eso debería ser un crimen".

Suga aprecia la canción de BTS Paradise

Foto: HYBE - BTS (Bangtan Sonyeondan)

Jung-kook no es el único miembro de BTS que recientemente le dio algo de atención a la canción "Paradise". En marzo, BTS apareció en el programa de entrevistas especial de KBS 2TV, Let's BTS.

Durante la aparición en el programa de entrevistas, Suga les dijo a los fans que comenzó a escuchar diferentes canciones de la discografía de BTS. En Let's BTS, Yoongi reveló que descubrió que realmente le gusta la canción "Paradise" de Bangtan Sonyeondan.

“El año pasado, todos los miembros lucharon por no poder actuar. Recibí mucho consuelo de nuestras canciones 'Answer: Love Myself' y 'Paradise'”, dijo Suga según Soompi. "Los escuché desde la perspectiva de un oyente y me di cuenta de lo reconfortantes que eran". En otras noticias, el Episodio 4 de BTS In The Soop 2 muestra a Suga y Jungkook haciendo canciones.

