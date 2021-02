Jungkook graba dulce mensaje para RM y los chicos de BTS se emocionan

En La Verdad Noticias somos fans de BTS, por ello hablaremos de uno de sus integrantes, Jungkook, mejor conocido como el Golden Maknae, por ser el miembro más pequeño del grupo y con un gran talento. ¡Es de oro!.

Resulta que a los miembros de BTS se les pidió dejar un mensaje en una muñeca, con capacidad de grabar audios, por lo que cada integrante de la banda de K-Pop lo hizo y uno a uno, los miembros, también, escucharon las grabaciones.

Cuando se reprodujo la grabación, los miembros tuvieron reacciones encontradas.

Así se vio la reacción de RM a los dulces mensajes de Jungkook ¡súper Cute!

Divertidas reacciones de Jungkook

Pero uno de los casos más chistosos fue cuando el integrante de BTS, Jungkook, grabó su dulce mensaje para el líder, RM. Cuando se reprodujo la grabación, el Maknae pareció avergonzado. Sin embargo, la mala conducta del cantante de la canción 'Still With You' en realidad terminó siendo divertidísima.

Los miembros se rieron al verlo. Hasta que finalmente Jungkook sonrió mientras sus hyungs tocaban y escuchaban su grabación de voz. El mensaje contenía la decisión de Jungkook de ingresar a Big Hit Entertainment y muchos elogios para RM.

La grabación contiene elogios para RM del hombre con el apodo de 'Golden Maknae': RM es una figura genial y ha podido mantener su papel en el mantenimiento del equilibrio de BTS todo este tiempo.

"Es un placer conocerte. Al principio vi a Namjoon hyung y me enamoré de él en ese momento. Así que, aunque hay muchas otras agencias, elegí ingresar a una agencia llamada Bighit", explicó Jungkook en la grabación.

