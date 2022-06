Jungkook en VLIVE le asegura a ARMY que BTS no se separa

Han sido las 24 horas más difíciles para BTS y ARMY después de hacerse viral que el grupo de K-Pop entraría a una “pausa indefinida”. Las noticias hicieron mención de la palabra “hiatus”, por lo que muchos pensaron que la boyband se estaba separando. Tranquilos, el miembro más joven, Jeon Jungkook, acudió al rescate.

El tema de “BTS se separa” fue tendencia en redes sociales, pero todo fue sacado de contexto según comentó Jungkook. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles que debes saber.

Durante su VLIVE más reciente, el Golden Maknae dijo que se había despertado con un mar de noticias sobre la pausa oficial del grupo BTS y posible separación. Kookie buscó tranquilizar a ARMY y de paso sorprenderlos con un mini concierto en vivo.

Jungkook dice que BTS no se separa

Jungkook de BTS en VLIVE (15/06/2022)

Jungkook dice que "BTS no se separa"

El 15 de junio, Jungkook acudió a VLIVE para asegurar a ARMY (fans de BTS) que "BTS es para siempre" y reiteró que no se separarán. Al más puro estilo JK VLIVE, el cantante de 'Euphoria' también realizó otro "mini-concierto" e interpretó numerosas canciones para ARMY como:

'That That' de PSY y SUGA, 'Super Tuna' de Jin, '12:30' de BEAST (ahora conocido como HIGHLIGHT), y su nueva canción de 2022 para ARMY, 'My You'. Recuerda que puedes seguir a Jeon Jungkook desde su cuenta de Instagram personal.

La noticia sobre la “pausa de BTS” se reveló por primera vez en la cena 2022 BTS FESTA de anoche (14/06) en YouTube, donde los miembros hablaron sobre trabajar un poco en su música en solitario.

En una declaración de SUGA en la cena, los subtítulos en inglés originalmente decían: "Vamos a hacer una pausa ahora", lo que provocó la conversación sobre la "pausa". Los subtítulos del video ahora dicen:

"Estamos tomando un descanso temporal ahora".

El sello musical Big Hit Music junto con la empresa HYBE Labels también aclararon hoy (15 de junio) que el septeto musical nominado al Grammy continuará con las actividades grupales mientras persigue simultáneamente sus esfuerzos en solitario:

“BTS no está tomando una pausa. Los miembros se centrarán más en proyectos en solitario en este momento”.

BTS lanzó recientemente su álbum de antología que abarca toda su carrera, PROOF. Finalmente, te invitamos a conocer todo sobre el sencillo 'My You' de Jeon Jungkook dedicado para ARMY.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!