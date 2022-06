Jungkook de BTS y Charlie Puth anuncian su canción 'Left And Right'

Hoy (17 de junio), el cantautor estadounidense Charlie Puth compartió un clip en TikTok donde él y el miembro de BTS Jungkook estaban en una “videollamada”, con Puth dirigiendo a este último en la grabación de la nueva canción.

Más adelante en el clip, el dúo revela un breve adelanto de la nueva canción 'Left And Right', con Puth diciendo que la canción "va a ser una locura". En el pie de foto de su TikTok, Puth escribió que 'Left and Right' se lanzará el 24 de junio con la condición de que los guardados previos de la canción alcancen la marca de 500,000.

La Verdad Noticias te comparte que el anuncio de la próxima colaboración del cantante Jungkook de BTS y Charlie Puth llega inmediatamente después de que este último insinuara previamente una colaboración entre él y la banda de chicos de K-Pop.

“Yo también escuché eso, y todos en mi campamento no saben el día en que sale”, dijo el cantante. “No tenemos idea legítima del día en que sale. Lo hacemos, pero como si lo hubiésemos descubierto”.

La confirmación de su colaboración con Jungkook también sigue a un anuncio hecho por BTS a principios de esta semana de que el grupo se tomará un descanso prolongado para "tomarse el tiempo para explorar algunos proyectos en solitario" durante una transmisión en vivo que celebra su noveno aniversario.

Te puede interesar: Jungkook en VLIVE le asegura a ARMY que BTS no se separa

Foto: HYBE Labels / BTS Jungkook

Anteriormente, Jungkook también le dijo a Weverse Magazine en una entrevista reciente que ha escrito varias canciones como posibles lanzamientos en solitario. Sin embargo, reveló que muchas de ellas no resultaron como él esperaba.

“Después de hacer el esfuerzo de escribirlos, debería haberme dado cuenta de que debería editarlos tanto como pudiera para publicarlos”, explicó Jungkook. “Pero cuando los volví a escuchar después de un tiempo, no sonaban bien, así que los borré a todos”. A pesar de esto, el vocalista de BTS también reveló que ha estado “escribiendo canciones últimamente”.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!