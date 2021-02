Jungkook de BTS se tiñe el cabello de azul y enloquece al ARMY

El cantante Jungkook de BTS provocó un frenesí entre los fans y dejó a algunos preguntándose si el cambio de color de su cabello ahora al tono azul tiene algo que ver con su mixtape.

Jungkook, se ha vuelto a teñir el cabello este año. El cantante, también llamado Golden Maknae, tomó Twitter para debutar con su nuevo color de cabello. El cantante compartió una selfie y reveló que él mismo se tiñó el cabello.

Jungkook llevaba adorablemente una pequeña pinza para el cabello, a juego con su nuevo color de cabello, para evitar que su cabello cayera sobre su rostro.

La nueva foto ha dejado al, ARMY, loco y débiles de rodillas. Muchos fanáticos aprobaron el cambio de color de su cabello, mientras que algunos se preguntaron por qué lo cambiaba con tanta frecuencia. Para los no iniciados, La Verdad Noticias informó que Jungkook dejó a los fanáticos en un frenesí cuando se tiñó el cabello de rubio al grado de hacer estallar las redes sociales.

Jungkook de BTS anuncia un mixtape ¿Que pasa?

Algunos fanáticos creen que los cambios de color de cabello tienen algo que ver con su mixtape, apodado como JJK1. El cantante había mencionado su mixtape por primera vez durante una entrevista con Buzzfeed en mayo de 2018.

Sin embargo, un año después, dijo que aún no estaba listo. Sin embargo, volvió a mencionar la referencia del mixtape en septiembre de 2019, cuando se estrelló contra VLive de J-Hope y se burló de que estaba trabajando en ello, pero que no estaba completamente listo para su lanzamiento.

Ahora, con los peinados cambiantes, los fanáticos de BTS creen que Jungkook podría sorprender al fandom con su lanzamiento de mixtape.

El cantante reveló su nuevo color de cabello poco después de que lo vieran unirse a otros miembros de BTS, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin y V durante un episodio especial de MTV Unplugged.

Durante el episodio, el septeto interpretó cinco canciones. Interpretaron Telepathy y Blue & Grey por primera vez en un escenario. Luego siguieron con una presentación de Coldplay's Fix You y terminaron el episodio con Life Goes On y Dynamite.

Durante el programa, Jungkook dijo que extraña al ARMY. "Seguiremos estando a tu lado este año con buena música", agregó.

BTS también lanzó recientemente BE Essential Edition.

