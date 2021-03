Jungkook de BTS se sincera y habla de su duro inicio en la agrupación

Jungkook es una de las celebridades surcoreanas de BTS más queridas y amadas por los fanáticos, el amor del público no lo hicieron inmune ante los rechazos de colegas de un programa de televisión en el comienzo de sus inicios.

La Verdad Noticias informó anteriormente que años después del incidente de las hamburguesas, Jungkook y Jo Seho se volvierían a encontrar, ahora en otro programa, en donde nuestro idolo se sinceró y hablo de lo difícil que fue llegar a ser el vocalista principal de la tan famosa banda BTS.

Jeon Jung-kook de BTS.

Jungkook de BTS habla de sus inicios

En el episodio de este 24 de marzo de 'You Quiz on the Block', Yoo Jae Suk le preguntó a Jungkook qué le diría a su yo pasado, y el miembro de BTS expresó: "No quiero decirle nada.

Soy quien soy hoy porque me encontré con muchas cosas y fui criticado. Siempre estoy agradecido con mis miembros que siempre me cuidaron, criticaron y se quejaron ".

También hablo sobre los primeros días de su debut: "Todo era tan grande y aterrador cuando llegué por primera vez a Seúl. Me pregunté cómo viviría por mi cuenta. Después de unos meses, comencé a extrañar a mi mamá.

Jungkook integrante de BTS.

Estaba comiendo una taza ramen, y la extrañaba, así que lloré". Jungkook continuó: "Después de nuestro debut, me pregunté sobre mi lugar como vocalista principal. Si era bueno o no".

Las voces principales de otros equipos cantaban tan bien, bailaban bien y eran tan guapos. Me preguntaba acerca de mí mismo. Me preguntaba si era correcto que estuviera como voz principal de este equipo".

Sin embargo, el cantante Jungkook dijo que se dio cuenta de que la única persona que puede hacerlo mejorar es él mismo, y comenzó a practicar su canto donde quiera que fuera, así que este chico se daba el tiempo para practicar el mayor tiempo posible, inclusive se le llegó a ver en varios Karaokes.

Sin duda alguna nuestro querido rey del K-Pop Jungkook se ha ganado todos esos triunfos y récords por su propia cuenta.

