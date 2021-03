Jungkook de BTS se enfrenta a Jo Seho años después del incidente en 'Flower Crew'

Convertirse en el más grande de la música es la mayor venganza que Jungkook de BTS le puede darle a Jo Seho, así lo asegura el ARMY cuando la estrella decidió verlo de nuevo después del incidente en Flower Crew.

La banda de BTS aparecerá en el muy esperado episodio de 'You Quiz On The Block' de TVN el 24 de marzo, donde se verá al grupo de K-pop que fue nominado al Grammy participando en varios juegos y hablando de su trabajo.

BTS.

El ARMY del grupo tiene sentimientos encontrados con respecto a la aparición de BTS en el programa de TVN ya que debido al incidente de la hamburguesa que tuvo lugar en 2016 cuando Jungkook apareció en un programa de variedades donde Jo Seho era uno de los presentadores les pareció desagradable.

¿Que fue lo que le paso a Jungkook de BTS?

ARMY había señalado cómo Jungkook fue maltratado cuando traía hamburguesas para todos, pero Jo Seho no lo aceptó y todo el episodio realmente se veía extraño en cuanto a cómo se trataba al vocalista más joven en general o, como algunos dicen, "ignorado".

Jungkook y Jo Seho.

Jungkook de BTS se convirtió en el más importante de la música

Una vez que no se tomó lo suficientemente en serio y ahora es el nombre más importante de la música pop, BTS ARMY cree que la venganza se sirve mejor en una bandeja de logros que incluyen, entre otros, el topper del Billboard Hot 100, una nominación al Grammy, el artista más vendido de IFPI de 2020 y más.

Jungkook, quien también fue el ídolo de K-pop más buscado en Google durante la primera mitad de 2020, ha dejado su marca distintiva con su canción coproducida 'Stay' en el puesto 32 en Billboard Hot 100 y 'My Time' alcanzando un máximo de uno en Gráfico de ventas de canciones digitales de Billboard.

Jeon Jung-kook. BTS.

Comentarios del ARMY de Jungkook no se hicieron esperar

Un ARMY de BTS compartió: “Sentarse frente a ese hombre de nuevo siendo rico, hermoso y exitoso, la estrella principal de Corea y del mundo es la mayor venganza si me preguntas. Odio tanto a esa persona. ¡Nosotros, el ejército, nunca te perdonamos, Jo Seho! "

Otro dijo: "Dado que Jungkook es tendencia, solo quiero mostrar cómo Jungkook logró sobrevivir y sentarse rico y exitoso frente al mismo hombre (Jo Seho) que lo lastimó y le faltó el respeto hace años cuando vendía hamburguesas llamándolos 'izquierda''.

Señaló otro fan, "Jungkook es tan precioso aunque Jo Seho lo maltrató, estoy bastante seguro de que no le guarda rencor. Nadie sería como Jungkook".

El episodio especial en donde Jungkook y el resto de BTS estarán en TVN se emitirá el 24 de marzo a las 8.40 PM KST. Echa un vistazo al teaser aquí.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Google News y mantente informado.