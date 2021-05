Jungkook de BTS revela que tuvo dificultades para grabar 'Euphoria'

Jungkook le dio a Brian Hiatt de Rolling Stone una amplia entrevista. Durante la entrevista, Hiatt dijo que "Euphoria" fue uno de los mejores momentos de BTS. Después, Hiatt le preguntó a Jungkook si tenía algún recuerdo de la elaboración de la canción.

"Me gusta específicamente 'Euphoria' entre muchas canciones de BTS porque tiene una voz entre un niño muy joven y un hombre muy maduro", respondió Jungkook. “Y es por eso que me costó mucho grabarlo”.

“Tuve que traducir esas emociones en la grabación, y entré pensando que había perdido mi voz original y realmente no sabía cantar. Y creo que esas emociones que sentí se tradujeron bien en la grabación”, finalizó Kookie.

¿Cómo reaccionó el mundo a 'Euphoria' de BTS?

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, “Euphoria” no tuvo tanto éxito en los Estados Unidos. Sin embargo, el álbum principal de la canción, Love Yourself: Answer, alcanzó el número 1 en el Billboard 200, permaneciendo en la lista durante semanas.

Si bien la recepción de "Euphoria" en el continente americano no fue particularmente fuerte, tampoco le fue mejor en el Reino Unido. The Official Chart Company informa que la pista tampoco fue un hit allí.

Sin embargo, Love Yourself: Answer también fue un éxito en la región, alcanzando el número 14 en las listas y permaneciendo allí durante 13 semanas. Además, el tema fue recibido con elogios de la crítica, y Rolling Stone la clasificó como la 83ª mejor canción de BTS.

A pesar de que "Euphoria" es una de las canciones favoritas de BTS de Jungkook, el público estadounidense y británico no la convirtió en un hit. ¿Qué opinas de este tema? Crees que Jungkook hizo un buen trabajo? Déjanos tus respuestas en los comentarios.

