Jungkook de BTS quiere ser el mejor compositor y esto es lo que hará

Algo en lo que Jungkook está interesado en trabajar más es convertirse en un gran compositor. Cuando no está trabajando, también ha demostrado sus habilidades en el arte, los juegos y los deportes.

Recientemente reveló a todos sus fans que tiene un gran plan para mejorar sus habilidades para escribir canciones. ¿De que plan estará hablando? La Verdad Noticias se dio a la tarea de averiguarlo y esto es todo lo que sabemos.

Jungkook integrante de BTS.

¿Cada cuando Jungkook escribe canciones?

BTS tiene mucho que decir en su música y actuaciones. El grupo a menudo participa en la coreografía y en la composición de canciones .

Los raperos de BTS, RM, Suga y J-Hope, son bastante activos en la composición musical. Con frecuencia contribuyen con sus propias letras a las canciones.

Aunque Jungkook no tiene tantos créditos de composición como los raperos, ha escrito casi 20 canciones para el grupo. Por ejemplo, algunos de sus singles, como “No More Dream”, “We Are Bulletproof Pt. 2 ”y“ Run”, enumeran a Jungkook como compositor.

¿Qué es lo que hará Jungkook para ser mejor compositor?

Jungkook parece querer mejorar sus habilidades para escribir canciones, y en una transmisión en vivo reciente , explicó a los fanáticos su plan.

Cuando un fan le preguntó a Jungkook si estaba leyendo un libro en ese momento, dijo: “Debería. Recientemente, tuve la oportunidad de comer con el Sr. Bang CEO de la compañía de BTS, Bang Si-Hyuk. Le pregunté cómo puedo escribir mejor las letras".

Jungkook compartió que notó que Bang y RM, quienes son conocidos por ser grandes compositores, leen mucho. Sin embargo, Bang también le dijo a Jungkook que no todos encontrarán interesante la lectura, especialmente si no tienen algo específico sobre lo que disfruten leer.

Jungkook explicó: “Si estás interesado en un libro, digamos que a mí me interesa el tenis de mesa. Pero no soy bueno en eso. No he jugado. Y leí un libro al respecto, de repente pude sentir que el tenis de mesa es divertido.

Pero para aquellos que no tienen interés en el tenis de mesa, no lo encontrarán interesante. Dijo que es similar a eso. Si no hay un desencadenante específico, es difícil que le gusten los libros ".

Sin embargo, Jungkook todavía quiere encontrar una manera de leer más para mejorar sus habilidades para escribir canciones.

Jungkook ideo un truco para mejorar sus habilidades de canto

Las habilidades de canto de esta famosa estrella se han ganado elogios de muchas personas y tiene un truco para mejorarlas.

En una transmisión en vivo del 2018, compartió que cantaba karaoke solo para practicar el canto . En Corea del Sur y muchos países del este de Asia, los establecimientos de karaoke son muy populares. También son asequibles y cualquiera puede alquilar una habitación para cantar karaoke, ya sea solo o con amigos.

"Quiero ir a una sala de karaoke", dijo Jungkook. “Realmente te ayuda a mejorar tus habilidades para el canto porque no tienes que preocuparte por lo que piensen los demás. Normalmente voy solo y canto las canciones que quiero ".

El famoso cantante Jungkook compartió que no dejará saber a los fans cuando visite un lugar de karaoke, pero si alguien lo reconoce, con mucho gusto lo saludará.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.