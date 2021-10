Jungkook de BTS presenta a Jeon Bam, su nuevo perro que cautivó a ARMY

El reality show BTS In The Soop finalmente regresó con nuevos episodios. En su estreno se destacó a Jungkook como un “papá orgulloso” de su nuevo perro. Este animal de compañía tiene un aspecto “poderoso” pero una personalidad adorable y cariñosa.

BTS In The Soop estrena su temporada 2 en octubre y durante el primer episodio JK también mencionó al staff que su “bebé” (perro) era muy apuesto. Las imágenes que La Verdad Noticias te comparte a continuación lo confirman.

¿Cómo se llama el perro de BTS Jungkook?

Jeon Bam es el nuevo perrito de Jung-kook

El perro de Jeon Jung-kook se llama Jeon Bam y es un perro macho de raza doberman. El equipo de BTS In The Soop 2 presentó al nuevo miembro de la familia durante el primer episodio del programa y Jeon Bam es “casi 15 veces más grande que Yeontan”, el perro de Kim Taehyung (V).

El fandom ARMY quedó encantado con la noticia y Jimin mencionó que Jeon Bam cabe en los brazos de JK porque todavía es un cachorro. Según información de Nación Rex, los perros doberman son considerados sumamente “inteligentes, elegantes, leales, protectores y muy cariñosos, a pesar de tener un aspecto rudo”.

El perro de Golden Maknae ha demostrado tener mucha energía y por lo tanto JK decidió enviarlo a un “centro de entretenimiento canino” para que desde cachorro aprenda nuevas habilidades. De igual forma, Jeon Bam requiere estar en forma y el nuevo set de BTS In The Soop 2 es perfecto para sus caminatas o sesiones de ejercicio junto a Kookie.

En otras noticias, elogian a Jungkook por ayudar a un miembro del staff en Run BTS episodio 155, un programa de variedades donde los siete miembros de Bangtan Sonyeondan realizan diversas actividades y desafíos. Puedes ver el programa Run BTS desde VLive.

¿Quién de BTS tiene mascota?

Los miembros de BTS V, Suga, J-Hope, Jung-kook y RM tienen perros. Yeontan, la tierna mascota de Kim Taehyung, es un pomerania y es muy popular en el fandom ARMY. Además del doberman Jeon Bam, la familia de JK tiene un perro llamado Gureum que es maltés. J-Hope tiene un perro llamado Mickey que vive con su familia y Mickey es un Shih Tzu.

RM tiene un perro llamado Rapmon que vive con su familia y es un esquimal americano. Suga tiene un poodle llamado Holly. Mientras BTS estaba en pausa, Suga subió fotos de él visitando a Holly en la cuenta de Twitter compartida de BTS.

Jeon Bam y Jung-koon en BTS In The Soop 2

Jin de BTS tuvo dos pepeeros del azúcar llamados Odeng y Eomuk. Ambos vivieron con Jin en el dormitorio de Bangtan Sonyeondan por un tiempo. Cuando el horario de Seok-jin aumentó, Odeng y Eomuk vivieron con los padres de Jin.

Tras la muerte de Odeng y Eomuk (2018 y 2019 respectivamente), Jin tiene un nuevo pepeero del azúcar llamado Gukmul y este todavía está vivo. Jimin es actualmente el único miembro de BTS que no tiene mascotas.

Jimin tenía un perro llamado Ddosun, pero lamentablemente el perro falleció. Después de la muerte de su perro favorito, Jimin nunca adoptó a otro perro. No cabe duda que RM, Suga, J-Hope, Jimin, Jin, V y Jungkook son amantes de los animales. Si disfrutaste ver Run BTS en VLive, entonces te encantará seguir los nuevos episodios de BTS In The Soop 2.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu.