Jungkook de BTS prefiere dormir que tener una cita romántica

Los fanáticos y seguidores ven a Jungkook de BTS como uno de los solteros más cotizados de la actualidad. Como una celebridad de renombre mundial, muchos se preguntan si él, al igual que el resto de los miembros de BTS, está soltero.

Debido a la falta de confirmaciones, especialmente por parte del maknae del grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan, continúan surgiendo rumores de citas y especulaciones que lo vinculan con otras personalidades. Pero, aunque nunca ha reconocido directamente los rumores, según los informes, previamente insinuó cuál es su estado real ante el público.

KpopStarz dijo que Jungkook una vez les dio a sus fans una idea de su vida amorosa. Sus declaraciones aparentemente confirmaron que no está viendo ni saliendo con nadie en estos días. Anteriormente, niegan romance entre Jungkook de BTS y la actriz Lee Yoo Bi.

Jungkook de BTS habla de su vida amorosa

En diciembre de 2020, Jungkook compartió que prefiere dormir en lugar de salir con alguien. Según los informes, esto tiene sentido considerando los horarios agitados que BTS ha tenido en los últimos años.

La misma publicación también afirmó que el cantante de Still With You ha considerado que tener relaciones románticas “no es una prioridad”. Se dice que afirmó en una de sus entrevistas que no está en su radar “en este momento”.

Mientras tanto, el sueño ha sido un tema del que el ídolo del K-Pop siempre habla en la mayoría de sus compromisos. En repetidas ocasiones ha destacado la importancia de obtener suficiente. Recordemos que todo BTS revela la edad en la que quieren casarse y Jin sería el primero.

¿Qué relación tiene Lisa con Jungkook?

Fotos: Lisa de BLACKPINK y BTS Jungkook

Jungkook puede haber aclarado su postura con respecto a tener relaciones en el pasado. Pero esto no impidió que los rumores se desarrollaran aún más. A principios de este mes, el Golden Maknae de BTS enfrentó nuevas especulaciones de citas, vinculándolo con Lisa, miembro de BLACKPINK.

Se produjo después de que la rapera de MONEY publicara una foto en Instagram hace unas tres semanas, según Kbizoom. Muchos creían que la prenda que vestía provenía de la marca del hermano de Jungkook, lo que provocó que surgieran más especulaciones.

Sin embargo, después de todas las conversaciones, los dos ídolos del K-Pop mantuvieron su silencio. Esta no es la primera vez que los miembros de BTS y BLACKPINK generan rumores de citas.

Además, la rapera Lisa de BLACKPINK no es la única persona que ha sido vinculada a Jungkook de BTS. La Verdad Noticias y muchos BTS ARMY desean que los Bangtan Boys disfruten de su vida amorosa cuando llegue el momento. Después de todo, Kookie confesó que pensará en matrimonio cuando cumpla 100 años de edad.

