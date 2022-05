Jungkook de BTS odia los mensajes de texto y aquí te decimos por qué

En el canal de YouTube BANGTANTV, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de BTS han estado participando en un segmento de video llamado “MBTI Lab”. Para los videos especiales de YouTube, los miembros de BTS se sientan y repasan sus tipos de MBTI.

Mientras lo hacía, Jungkook les reveló a los miembros de BTS que odia enviar mensajes de texto y hablar por teléfono. La noticia llegó al momento que Jungkook de BTS luce un nuevo peinado mullet, look que podría formar parte de su comeback 2022 con el álbum ‘PROOF’.

Jungkook de BTS en la era "Butter"

El cuestionario del indicador de tipo Myers-Briggs (MBTI) se utiliza para evaluar diferentes tipos de personalidad. Hay 16 tipos diferentes de personalidad posibles a partir de la evaluación.

Ocho de los tipos comienzan con la letra E para representar tipos extrovertidos y ocho tipos introvertidos comienzan con la letra I. Las siguientes tres letras corresponden a rasgos de personalidad más específicos.

En la primera sesión de MBTI Lab, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook realizaron la evaluación para averiguar su tipo de MBTI.

Tipos de MBTI de BTS

Jin: INTP

Suga: ISTP

J-Hope: INFJ

RM: ENFP

Jimin: ESTP

V: INFP

Jungkook: INTP

¿Qué personalidad MBTI tiene Jungkook?

Jin y Jungkook de BTS tienen el mismo tipo de MBTI

Jungkook tiene personalidad INTP, la abreviación utilizada en el Indicador Myers-Briggs para el Pensador Introvertido Intuitivo y es uno de los dieciséis tipos de personalidad. De los miembros de BTS, solo RM y Jimin se consideran extrovertidos según su tipo de MBTI.

Tanto a Jin como a Jungkook se les asignó el mismo tipo MBTI de INTP. Más tarde en la sesión de “MBTI Lab”, los miembros de BTS repasaron diferentes escenarios y respondieron cómo los manejarían personalmente.

Mientras discutía sus estilos de comunicación, Jungkook reveló que no le gusta enviar mensajes de texto ni recibir llamadas telefónicas. “Hace muchas videollamadas de Taehyung”, dijo J-Hope. “Me gustan las videollamadas”, admitió V de BTS. “Odio los mensajes de texto y las llamadas, pero me gustan las videollamadas”.

Cuando los miembros compartieron cómo prefieren contactar a las personas, Jungkook admitió que no le gusta ningún método: “Odio tanto los mensajes de texto como las llamadas”, dijo JK con una sonrisa. Luego, los miembros de BTS se burlaron de Jungkook por no responder sus llamadas y bromearon sobre por qué tiene un teléfono.

BTS lanzará un nuevo álbum en junio

Los videos de “MBTI Lab” son una excelente manera para que ARMY conozca a los miembros de BTS, especialmente porque la banda lanzará un nuevo álbum pronto. La Verdad Noticias te recuerda qu el 10 de junio, BTS lanzará un álbum de antología llamado Proof.

El sencillo principal del nuevo álbum Proof se titula "Yet to Come", y el álbum contendrá un total de 3 CD. La lista de canciones de Proof incluye sencillos exitosos, canciones en solitario y de subunidades, demostraciones inéditas y canciones nuevas.

Un comunicado de prensa sobre Proof dice: “El álbum de antología Proof celebra los nueve años del viaje de BTS desde su debut y abre un nuevo capítulo en su décimo año como artistas”.

Agregaron: “El nuevo álbum incluirá varias pistas que presentan los pensamientos de BTS sobre su pasado, presente y futuro, incluidas tres nuevas pistas”. ¿Qué piensas de la personalidad INTP de Jungkook de BTS según su tipo de MBTI?

