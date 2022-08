Jungkook de BTS lanzará su ‘Photo-Folio’ especial en su cumpleaños

Big Hit Music finalmente ha lanzado la información de lanzamiento de BTS Jungkook's 'Me, Myself, and JungKook - Time Difference' Photo-Folio. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber del proyecto centrado en Jungkook de BTS.

Dirigido creativamente por el propio Jungkook, el primer Photo-Folio especial 8, 'Me, Myself, and Jung Kook - Time Difference', se lanzará el 1 de septiembre de 2022. Los pedidos anticipados comienzan el 18 de agosto a las 11 a.m. KST a través de Weverse Shop.

Según Big Hit Music, el concepto de Photo-Folio de Jungkook cuenta la historia de un hombre cuya vida nunca es la misma después de convertirse en vampiro. Los fanáticos también pueden seguir al cantante Jungkook detrás de escena mientras profundiza en el proceso creativo detrás del Photo-Folio en su película de producción, a continuación:

El próximo álbum de fotos tendrá 80 páginas y consta de un mini póster, un póster de carpeta, un sello y tarjetas fotográficas. Hacia el final, habrá una sección para revelar lo que vendrá después.

La declaración decía: "El concepto del libro de fotos que expresa la 'diferencia de tiempo' entre el día y la noche, muestra cómo un humano se vuelve vulnerable a la luz del sol (Día) en el momento en que se convierte en vampiro…”

“... pero también cómo se convierte en un vampiro completo en una oscuridad completamente negra (Noche) con su yo interior expresando hambre y sed de poder a diferencia de su apariencia más atractiva y hermosa”.

Fotos de Jungkook de BTS "Photo-Folio"

Te puede interesar: Jungkook de BTS se transforma en vampiro para nuevos teasers

En este álbum de fotos que mostrará una variedad de emociones ricas y diversión visual con la idea de JungKook de BTS, podemos ver alrededor de 80 páginas de fotos de aspectos poderosos y nunca antes vistos de Jeon Jung-Kook bellamente retratados en colores rojo, gris y negro.

El fotolibro del vocalista Jungkook de BTS también incluye un mini póster, un póster de carpeta, un sello, una tarjeta fotográfica y una tarjeta fotográfica aleatoria. ¡Además, un posavasos de vino inspirado en una luna llena que simboliza a los vampiros es un artículo especial que no te puedes perder!

