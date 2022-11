Jungkook de BTS lanza la canción “Dreamers” para Qatar 2022

Jungkook de BTS lanzará un nuevo sencillo como parte de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022.

Revelado junto con el arte oficial de la estrella del K-Pop, "Dreamers" se lanzará este fin de semana para coincidir con la ceremonia de apertura de la próxima Copa del Mundo de 2022 en Qatar.

El sello coreano de BTS, BIGHIT MUSIC, también compartió que el cantante Jeon Jungkook interpretará la nueva canción en la ceremonia de apertura de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

El video musical de “Dreamers” se lanzará oficialmente el 22 de noviembre en el canal oficial de YouTube de la FIFA. La Verdad Noticias te comparte que la canción completa se lanzó en Spotify un día antes en Corea.

Letra de la canción “Dreamers” de Jungkook

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

Cause' we believe it

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

'Cause we can see it

Here's to the one that keep the passion

Respect, oh yeah

Here's to the one that can imagine

Respect, oh y?ah

Gather round, now look at me

Resp?cting now, the only way

If you want, come, come with me

and now, every day

This one plus two, Rendevous, all we party

It's what we do, how we do

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

Cause' we believe it

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

'Cause we can see it

Here's to the one that keep the passion

Respect, oh yeah

Here's to the one that can imagine

Respect, oh yeah

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

Cause' we believe it

Look who we are

We are the dreamers

We make it happen

'Cause we can see it

Here's to the one that keep the passion

Respect, oh yeah

Here's to the one that can imagine

Respect, oh yeah

Traducción al español de “Dreamers”

Visual de BTS Jungkook "Dreamers"

Mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque lo creemos

Mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque podemos verlo

Aquí está el que mantiene la pasión

Respeto, oh sí

Aquí está el que puede imaginar

Respeto, oh sí

Reúnanse, ahora mírenme

Respetando ahora, la única manera

Si quieres, ven, ven conmigo

y ahora todos los dias

Este uno más dos, Rendevous, todos festejamos

Es lo que hacemos, cómo lo hacemos

mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque lo creemos

mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque podemos verlo

Aquí está el que mantiene la pasión

Respeto, oh sí

Aquí está el que puede imaginar

Respeto, oh sí

mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque lo creemos

mira quienes somos

Somos los soñadores

Nosotros haremos que pase

Porque podemos verlo

Aquí está el que mantiene la pasión

Respeto, oh sí

Aquí está el que puede imaginar

Respeto, oh sí

La próxima canción se une a otras canciones oficiales de la banda sonora de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, que incluyen:

“Tukoh Taka” de Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares.

“Hayya Hayya (Better Together)” de Davido, Trinidad Cardona y Aisha.

Consulta más información de la presentación de Jungkook de BTS en Qatar 2022 aquí.

