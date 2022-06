Jungkook de BTS estrena el sencillo 'My You' dedicado para ARMY

El verano está en el aire, y el lunes 13 de junio, Jungkook de BTS celebró lanzando un nuevo sencillo en solitario. Este también es un sincero tributo para ARMY titulado 'My You'. La Verdad Noticias te comparte los detalles a continuación.

La canción 'My You', que tiene letras en coreano e inglés, se lanzó junto con el BTS Festa 2022 en curso, que celebra anualmente el aniversario del debut del grupo. Este año marca el noveno aniversario de BTS, y en la pista, JK agradece a los fanáticos por todo su amor y apoyo genuinos.

Anteriormente, informamos que Jungkook de BTS envía un mensaje especial a ARMY en nuevo VLive. El Golden Maknae estuvo muy activo en su cuenta de Instagram y después de “eliminar todas sus publicaciones” regresó con más fotos y videos para sus fans.

Escucha 'My You' por Jungkook de BTS

“Es una canción solo para ustedes, y espero que esta canción me haga a mí, que hice esta canción, y a todos ustedes que escucharán esta canción, tener más esperanza, hacer que cada uno de nosotros brille y sea una fortaleza”, dijo JK en un nota en el sitio web oficial del grupo.

“ARMY, ¡gracias siempre y hagamos más buenos recuerdos juntos!”

Para acompañar el sencillo 'My You', se subió un video adorable con letras que fluyen a través de mensajes de texto de Android, historias y publicaciones de Instagram, y una interfaz de usuario que reproduce música.

“Todas estas luces están coloreadas por ti / Todos estos tiempos son preciosos gracias a ti”, canta Jungkook en el coro. “Cuatro estaciones han pasado contigo / Cuatro olores quedaron por tu culpa.”

Y prepárate para más sentimientos: "Todas las razones por las que puedo reírme / Todas las razones por las que canto esta canción / Agradecido de estar a tu lado ahora / Trataré de brillar más que ahora".

Post de Jungkook de BTS sobre 'My You'

El grupo de K-Pop BTS lanzó recientemente su primer álbum de antología Proof, junto con un nuevo sencillo, Yet to Come (The Most Beautiful Moment). Junto con el lanzamiento, el grupo también lanzó tiendas emergentes en Nueva York y Los Ángeles para comprar productos exclusivos del álbum junto con lanzamientos musicales anteriores.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!