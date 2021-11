Jungkook de BTS es apodado el hombre más sexy del mundo

Jungkook de BTS, quien recientemente fue nombrado como uno de los “hombres más sexys del mundo” por Elle Italia, tiene un nuevo título del presentador de The Late Late Show, James Corden.

El vocalista surcoreano de 24 años impresionó a Corden con su carisma, ya que este último lo llamó una futura estrella de cine. ¡Jeon Jung-kook ha tenido una semana excepcionalmente exitosa!

Desde ser tendencia en todo el mundo por su actuación, ser elegido por México como el artista K-Pop con la mejor voz y su discurso de BTS AMA 2021; el Golden Maknae no ha dejado de acumular éxitos.

¿Jungkook de BTS se convertirá en estrella de cine?

Jungkook de BTS enamoró a ARMY siendo apodado “futura estrella de cine” por James Corden, pero no hay información sobre su carrera en el mundo de la actuación. Únicamente Kim Taehyung tiene experiencia como actor y recientemente La Verdad Noticias compartió que V de BTS cantará para la banda sonora de un nuevo K-Drama.

BTS había estado filmando algunas características exclusivas para el programa de James Corden. Según el presentador, las exclusivas contienen un boceto, así como las impresionantes actuaciones de Crosswalk de BTS que los fanáticos podrán ver pronto.

Hablando del boceto, BTS Jungkook compartió: "Estaba nervioso hoy". A lo que James Corden respondió: “Sinceramente, creo esto. Jungkook, creo que puedes ser una estrella de cine".

El cantante de 'My Time' aceptó graciosamente el cumplido y añadió: “Han pasado más de dos años desde la última vez que vimos a nuestros fans. Ha pasado mucho tiempo, así que me he puesto muy nervioso".

¿Quién es el más buscado en Google de BTS?

(Foto: HYBE) Jungkook de BTS en 2021

El miembro de BTS más buscad en Google es Jungkook de BTS. Junto con la influencia global cada vez mayor de JK, el miembro también es igualmente popular en Corea del Sur, seguido de V, Jimin y Suga.

Recientemente, un gráfico de Qoo titulado 'Discovered en 2021 más buscado en los grupos de chicos coreanos de YouTube Members TOP50' muestra que Jungkook encabeza la lista con el miembro de la banda V llegando en segundo lugar.

Junto con la nueva insignia de honor de YouTube, los fanáticos de Jungkook también están celebrando que el cantante de 'Still With You' encabece la lista de los siete hombres más sexys del mundo de Elle Italy.

Además, Jungkook es el único asiático en la lista de Elle Italia. Otras celebridades nombradas por Elle Italy incluyen a Harry Styles, Oscar Isaac, Jake Gyllenhaal, Timothée Chalamet, Shawn Mendes y Maluma.

Con entusiasmo por el impacto global de Jungkook como el único asiático que aparece en la lista, un fan compartió: “El poder de JUNGKOOK es realmente imparable. Fue considerado como uno de los hombres más sexys del mundo por la revista ELLE ITALY. Un momento tan hermoso y poderoso para nuestro JK, siempre bien elogiado y apreciado”.

Jk extendió su récord de Billboard de 'Euphoria' por 90 semanas de aparecer en las listas de ventas mundiales de canciones digitales de Billboard como el primer y único lado B de los ídolos coreanos.

Además de eso, la 'profecía' de James Corden de ver a Jungkook como una 'estrella de cine' ha demostrado una vez más que no hay nada que Kookie no pueda lograr, verdaderamente un todoterreno. Un dato curioso, es que la mamá de Jungkook predijo su éxito con BTS.

