Jungkook de BTS enamoró a ARMY cantando Falling de Harry Styles

El miembro de BTS, Jungkook, nos ha dado la portada del año: su propia versión de la conmovedora pista de Fine Line de Harry Styles, "Falling". A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles que debes saber.

El 28 de octubre, Jeon Jung-kook sorprendió a Internet con su cover musical de Falling, y realmente, la canción es muy adecuada para el intérprete. Su suave tenor golpeó las altísimas notas altas de Harry Styles con facilidad, y las letras vulnerables de Harry le dieron a la voz naturalmente emotiva de Kookie un espacio adicional para brillar.

Cuando Golden Maknae llegó a la parte "Tengo la sensación de que nunca me necesitarás de nuevo nnnnn", los fanáticos ARMY sintieron fuego. Es una conexión maravillosa, dados los comienzos de Harry en One Direction y el estado bien establecido del grupo de K-Pop masculino BTS, como la boyband más grande del mundo en este momento.

Jung-kook canta Falling de Harry Styles

Jung-kook claramente conoce su camino alrededor de una portada (solo mira su versión de "Never Not" de Lauv y "Ending Scene" de IU) y este nuevo cover musical dejó a ARMY aún más emocionados no solo por un futuro regreso de BTS, sino por su tan esperado álbum en solitario, al que los fanáticos se refieren como JJK1.

El video fue compartido por el YouTube oficial de BANGTANTV, canal oficial del grupo Bangtan Sonyeondan. Al momento de redactar este artículo, el cover de "Falling" por JK supera el millón de reproducciones y 957 mil me gusta.

Algunos ARMY comentaron lo siguiente: “Todo el mundo está de acuerdo en que JK no es humano, es un ángel”, “La voz de Jung-kook puede llevarte al cielo” y “Guau. Él realmente no tiene límites como cantante”.

¿Cuáles son las canciones de Jungkook en solitario?

Foto: HYBE (Jeon Jung-kook en promocional de "Dynamite")

2018: "Euphoria"

2019: "Decalcomania"

Febrero 2020: "My Time"

Junio 2020: "Still With You"

Si bien cada canción en solitario del miembro más joven de Bangtan Boys es diferente, cada una refleja su pasado, presente y futuro, y el apoyo que le brindan los ARMY. En otras noticias, Jungkook responde a haters durante el concierto virtual “BTS Permission To Dance On Stage” y los fanáticos lo elogiaron.

