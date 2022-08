Jungkook de BTS emociona al ARMY con nuevo teaser de su ‘Photo-Folio’

El 16 de agosto, el ídolo Jungkook de BTS dio un vistazo de su nuevo teaser de Mood Night con sus rasgos faciales emergiendo a través de una capa de niebla. Antes de esto, BTS había compartido una imagen desconcertante de su vocalista principal, JK, en su cuenta oficial de Twitter el 13 de agosto.

La imagen fue subtitulada como 'Me, Myself, and JungKook' seguida de los hashtags #Photo_Folio y #Editor_JK. Según allkpop, los fanáticos sintieron curiosidad por el 'Photo-Folio' cuando primero especularon que el adelanto podría ser de su nuevo álbum en solitario.

Sin embargo, BTS luego lanzó más teasers y fotos no anunciados en Instagram, llamados Day and Inner Self, creando más confusión y emoción para los fanáticos. La Verdad Noticias te recuerda que los chicos de Bangtan Sonyeondan están trabajando en proyectos en solitario y al mismo tiempo permanecen juntos.

¿Qué es Jungkook de BTS Photo Folio?

Imagen: Jungkook BTS / Photo Folio "Mood Night"

Teaser de Jungkook de BTS "Mood Night"

Según los medios coreanos, los teasers y las fotos publicadas son parte del 'Photo-Folio' de Jungkook, un portafolio de fotos para el que la estrella ha trabajado arduamente en el diseño del concepto, accesorios, ideas de moda y otras características.

Según el medio, se espera que el 'Photo-Folio' se lance en el cumpleaños de Jungkook que es el próximo mes. Sin embargo, Big Hit Music aún no ha confirmado la fecha de lanzamiento.

El cantante de nombre real Jeon Jungkook nació el 1 de septiembre de 1997 en Mandeok-dong, Busan, Corea del Sur. Kookie mide 1,79 m y ha estado activo como vocalista del grupo de K-Pop BTS desde el año 2013.

