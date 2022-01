Jungkook de BTS emociona a ARMY con adorable selfie de estudio

El mundo se encuentra en un frenesí una vez más cuando Jungkook de BTS tomó Instagram para compartir una actualización furtiva sobre su vida diaria como el séptimo de Bangtan Sonyeondan.

Entonces, si las probabilidades están a favor de BTS ARMY y todos los fanáticos que han estado esperando el próximo álbum de BTS durante 426 días, sí, estamos llevando la cuenta, otro lanzamiento musical pronto podría estar en camino.

Haciendo un adorable puchero a la cámara, la cabeza de JK está cubierta con un gorro y un par de auriculares, por lo que su cabello está completamente oculto. Y si bien esto se puede atribuir a la nieve torrencial en Corea del Sur, no se puede descartar la posibilidad de un nuevo color de cabello. Mira la linda selfie de Jungkook en Instagram a continuación:

Selfie de Jungkook de BTS en Instagram

Foto: Jungkook en Instagram

El miembro más joven de BTS fue adorable cuando hizo un signo de 'V' frente a la cámara, mientras que la otra mitad de la imagen puede verse como un micrófono de grabación. En su acogedor avatar, con una luz brillando sobre su cabeza, uno solo puede asumir que esto es un spoiler de una canción inédita.

Curiosamente, la canción 'Stay Alive' cantada por Jungkook y producida por SUGA se lanzará como OST para el Webtoon de BTS 7FATES: CHAKHO, el 5 de febrero de 2022 a las 11 am KST (7:30 am IST) en Naver Webtoon seguido de un lanzamiento digital oficial el 11 de febrero de 2022 a las 2 pm KST (10:30 am IST).

Sin embargo, los fanáticos han apostado a que esto es un spoiler de un nuevo álbum de BTS y nuestros corazones esperanzados solo pueden estar de acuerdo. Para más información, La Verdad Noticias te invita a leer todo sobre 7FATES: CHAKHO estreno de BTS Webtoon, trama y personajes.

¿Cuál es el nuevo vídeo de BTS?

Al momento de redactar este artículo, el video más reciente de BTS es ‘Permission To Dance’, su tercer sencillo completamente en inglés y que debutó durante 2021. Por otra parte, recordamos que Jungkook de BTS estrena cuenta verificada de Spotify.

